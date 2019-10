Ashton Kutcher und Mila Kunis: Schlechte Laune wegen Demis Enthüllungen?

Ashton Kutcher und Mila Kunis haben angeblich Ärger. Der 41-Jährige und seine Frau sollen aktuell einiges durchmachen. Nachdem seine Ex Demi Moore in ihren Memoiren über seine schmutzige Vergangenheit ausgepackt hat, hängt nun der Haussegen schief.

Laut ‚OK!‘-Magazin haben Ashton und Mila kürzlich einigen Gästen im Avra-Restaurant in Beverly Hills den Appetit verdorben. „Die beiden haben mit ihrer schlechten Laune die Atmosphäre vergiftet“, wird ein Gast zitiert. Grund für die Spannungen zwischen dem Paar soll das kürzlich erschienene Buch von Demi Moore sein. Darin beschreibt sie ausführlich Ashtons Affären und behauptet, der Hollywood-Star habe sie zudem noch in die Alkoholsucht getrieben.

Flippte Mila wirklich aus?

Vor allem Mila Kunis sollen unter den Enthüllungen sehr leiden. „Sie flippte total aus, als sie von all den skandalösen Dingen hörte, die ihr Ehemann laut Demi getan hat. Sie ist sehr sauer auf ihn und fühlt sich gedemütigt“, wird eine Vertraute der Schauspielerin in dem Bericht zitiert. „Die wusste aber auch nichts von all den Affären, oder dass Ashton Demi dafür die Schuld gegeben hat, um sein Fremdgehen zu verteidigen. Mila ist angeekelt und hat ihm das auch klargemacht, als sie ihn mit dem Vorwurf konfrontierte, ihre Kinder könnten eines Tages über das widerliche Verhalten ihres Vaters lesen“, heißt es weiter.

Diese Ansage scheint bei Ashton gefruchtet zu haben, denn via Twitter meldete er sich selbst zu Wort: „Ich wollte einen wirklich bissigen Tweet absetzen. Dann sah ich meinen Sohn, meine Tochter und meine Frau und löschte ihn“, so der Frauenschwarm. In einem weiteren Post schrieb er: „Wer die Wahrheit wissen will: kontaktiert mich!“ und teilte dazu eine Handynummer.