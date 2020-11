26.11.2020 23:33 Uhr

Asia Argento trauert um ihre Mutter Daria Nicolodi

Die italienische Schauspielerin und Drehbuchautorin Daria Nicolodi ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Ihre Tochter Asia Argento, die in die künstlerischen Fußstapfen ihrer Mutter getreten ist, nahm auf Instagram rührend Abschied.

Die italienische Schauspielerin und Filmregisseurin Asia Argento (45, „xXx – Triple X“) muss den Tod ihrer Mutter Daria Nicolodi (1950-2020) verkraften. Die Schauspielerin starb im Alter von 70 Jahren. Auf Instagram nimmt Argento rührend Abschied: „Ruhe in Frieden, geliebte Mutter. Jetzt kannst du mit deinem großen Geist frei fliegen und musst nicht mehr leiden“, schreibt Argento zu einer Reihe von Bildern, die ihre Mutter in jungen Jahren und gemeinsam mit ihrer Tochter zeigen.

„Ich werde versuchen, für deine geliebten Enkelkinder und besonders für dich weiterzumachen – für die, die mich niemals so betrübt hätte sehen wollen“, schreibt die zweifache Mutter weiter. „Auch wenn ich ohne dich den Boden unter meinen Füßen nicht mehr spüre und das Gefühl habe, meinen einzigen wahren Bezugspunkt verloren zu haben. Ich werde immer deine Aria sein.“

Daria Nicolodi wurde vor allem durch die Auftritte in den Filmen von Dario Argento (80), Asia Argentos Vater, bekannt. Das Paar lernte sich 1974 kennen und trennte sich 1985. Nicolodi spielte in Argentos „Rosso – Farbe des Todes“, „Horror Infernal“, „Phenomena“ oder „Terror in der Oper“. Gemeinsam mit ihm schrieb sie den Horrorfilm „Suspiria“.

