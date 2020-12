18.12.2020 09:29 Uhr

Attila Hildmann: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein

Der Druck auf den veganen Koch und rechten Einpeitscher wird größer: Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Attila Hildmann wegen des Verdachts auf Volksverhetzung, Beleidigung und Bedrohung.

Es gehe um eine Vielzahl öffentlicher Äußerungen in Sozialen Netzwerken und auf mehreren Demonstrationen u.a. wegen des Verdachts der Beleidigung, der Volksverhetzung und der Bedrohung, teilte die Anklagebehörde am 17. Dezember 2020 laut dpa auf Twitter mit. Attila Hildmann nennt sich dem Bericht zufolge selbst „ultrarechts“ und einen Verschwörungsprediger.

Prüfung beginnt vor Weihnachten

Mobiltelefone, Computer, Festplatten und Speicherkarten könnten nun im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet werden, hieß es. Die Beweismittel waren Mitte November von der Brandenburger Polizei in der Wohnung des Vegan-Kochs in Wandlitz bei Berlin sichergestellt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten habe die Beschlagnahme angeordnet, erklärt Martin Steltner, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Noch in der kommenden Woche werde das Landeskriminalamt im Auftrag der Staatsanwaltschaft mit der Prüfung beginnen.

Es soll aufgeklärt werden, ob und in welchem Umfang Attila Hildmann durch seine Äußerungen die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten und sich strafbar gemacht haben könnte.

Razzia wegen Gefahrenabwehr

Die Durchsuchung war „zum Zweck der Gefahrenabwehr“ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Cottbus vom Amtsgericht Bernau (Barnim) angeordnet worden, hieß es am 17. November. Außerdem hätten die Beamten eine Gefährderansprache gehalten. Unter einer Gefährderansprache versteht man eine unmissverständliche Aufforderung, sich nicht an Straftaten zu beteiligen.

Mehrere Ermittlungsverfahren aus Brandenburg waren dpa zufolge an die Berliner Behörde übergeben worden. Hildmann trat immer wieder bei öffentlichen Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zum Beispiel vor dem Berliner Reichstag auf und nutzte auch einen Telegram-Kanal zur Verbreitung von Verschwörungstheorien.

Hildmann, der bei Adoptiveltern in West-Berlin aufgewachsenen, ist türkischer Herkunft. Hildmann startete ein veganes Koch-Blog und lud Videos auf seinen YouTube-Kanal hoch. 2009 schrieb er als Laie ein erstes Vegan-Kochbuch.(KT)