Atze Schröder pflanzt 10.000 Bäume

Atze Schröder setzt ein Zeichen für die Nachhaltigkeit. Der Komiker spendet nämlich 10.000 Bäume an die an die Stiftung Naturschutz in Schleswig-Holstein. Zuvor versprach er seinen 10.000 Fans bei einem Auftritt in Hamburg, dass er jedem von ihnen einen Baum schenken wird.

Ein Mann, ein Wort, denn der 54-Jährige setzt seine Ankündigung nun in die Tat um. Das teilte die Metropolregion Hamburg am 21. Februar mit.

Auf rund 4,5 Hektar ehemals intensiv genutztem Grünland solle im „Neuen Urwald Neversdorf“ nun ein eigener „Atze-Wald“ entstehen. Zudem unterstützt der Spaßvogel bereits den Verein ‚Comedy for Future‘, der sich ebenfalls für den Umweltschutz einsetzt.

Atze wird dabei sein

Gepflanzt werden die Bäume den Angaben zufolge wohl im September „und Atze Schröder wird dabei sein“. Der Comedian habe bei seiner Show am Valentinstag in der Hamburger Barclaycard Arena jedem seiner 10.000 Fans einen Baum geschenkt.

Mit dem „Neuen Urwald Neversdorf“ entsteht in Schleswig-Holstein als waldärmstem Bundesland wieder mehr ungenutzter, ursprünglicher Wald, der ausschließlich dem Biotop-, Arten- und Klimaschutz dient und nicht forstwirtschaftlich genutzt wird. Außerdem werde Lebensraum für besonders gefährdete Arten geschaffen, hieß es.(dpa/KT)