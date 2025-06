Film Aubrey Anderson-Emmons: Sie ist bisexuell

Aubrey Anderson-Emmons at the American Music Awards in Las Vegas - Avalon - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2025, 16:00 Uhr

Aubrey Anderson-Emmons hat erzählt, dass sie bisexuell ist.

Die ‚Modern Family‘-Schauspielerin, die neun Jahre lang die Rolle der Lily Tucker-Pritchett in der erfolgreichen Sitcom spielte, feierte den diesjährigen Pride-Monat, indem sie sich in einem emotionalen Social-Media-Beitrag offen zu ihrer Sexualität äußerte.

Am Montag (16. Juni) teilte Aubrey auf ihrem Account auf Instagram ein Video, in dem sie den Ton einer klassischen Szene aus ‚Modern Family‘ lippensynchronisiert. In dem Clip wird ihrer in Vietnam geborenen Serienfigur von Sofia Vergaras Rolle der Gloria Delgado-Pritchett gesagt: „Du bist Vietnamesin.“ Woraufhin sie antwortet: „Nein, das bin ich nicht. Ich bin schwul, ich bin schwul.“ Ihr Onkel Mitch Pritchett (gespielt von Jesse Tyler-Ferguson) sagt: „Liebling, nein, du bist nicht schwul. Du bist nur verwirrt.“ Aubrey betitelte das Video mit den Worten: „Die Leute machen ständig Witze darüber, dass ich homosexuell bin, obwohl ich es tatsächlich bin (ich bin bi).“ Und sie schrieb unter den Clip: „Allen einen schönen Pride-Monat und eine gute Nacht, hehehe.“ Während Aubrey das ‚Modern Family‘-Video nutzte, um zu verkünden, dass sie ein Mitglied der LGBTQ+-Community ist, wurde ein anderer Teil der Folge am Anfang des Jahres für einen viralen TikTok-Trend verwendet.