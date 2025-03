Stars Aubrey Plaza und Jeff Baena waren schon seit Monaten getrennt

Bang Showbiz | 20.03.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin hatte sich bereits Monate vor seinem Tod von ihrem Ehemann getrennt.

Aubrey Plaza hatte sich bereits Monate vor seinem Tod von Jeff Baena getrennt.

Der Drehbuchautor starb am 3. Januar überraschend im Alter von 47 Jahren. Wie Unterlagen aus der Gerichtsmedizin in Los Angeles, die unter anderem ‚PEOPLE‘ vorliegen, nun bestätigen, war das Promipärchen bereits lange vor Baenas Tos getrennte Wege gegangen. Den Berichten zufolge sollen Plaza und ihr Ehemann ihre romantische Beziehung schon im September 2024 beendet haben. Im Oktober hatte Baena dann „besorgniserregende Bemerkungen“ gemacht, aufgrund derer seine Noch-Ehefrau einen gemeinsamen Freund darum bat, nach dem Hollywoodautoren zu sehen. Nach diesem Vorfall soll Baena eine Therapie begonnen haben.

Nach dem tragischen Tod des 47-Jährigen erklärte Plaza in einem Statement: „Das ist eine unvorstellbare Tragödie. Wir sind zutiefst dankbar für jeden, der seine Unterstützung angeboten hat. Bitte respektiert unsere Privatsphäre in diesen Zeiten.“ Im Laufe ihrer Beziehung hatten sich Plaza und Baena stets darum bemüht, ihr Privatleben aus dem Rampenlicht fernzuhalten. 2019 sagte die ‚Parks and Recreation‘-Darstellerin in einem seltenen Statement gegenüber ‚PEOPLE‘: „Es macht irgendwie Spaß. Nichts ist jemals gleich. Man will nicht zu viel Zeit getrennt verbringen. Aber ich glaube, dass es einen Weg gibt, mit dem das funktioniert, und darin gibt es Balance.“