Leni Klum, Bill Kaulitz und Co. Auch diese Outfits begeistern bei Heidi Klums Halloween-Party

Bill Kaulitz und Leni Klum griffen das Familienmotto "Weltall" auf und kamen als Alien-Varianten. (eyn/spot)

SpotOn News | 01.11.2024, 11:36 Uhr

Heidi Klums Kostüm als E.T. war auf ihrer diesjährigen Halloween-Party natürlich wieder das Highlight - doch ihre Gäste standen ihr in nichts nach. Leni Klum und Schwager Bill Kaulitz erschienen passend zur Gastgeberin als Aliens.

Aliens, Clowns, Ballerinas – bei der diesjährigen Halloweenparty von Heidi Klum (51) war kostümtechnisch wieder einiges geboten. Die Gastgeberin selbst und ihr Ehemann Tom Kaulitz (35) verwandelten sich in überdimensionale Versionen des Außerirdischen E.T. aus dem Filmklassiker von Steven Spielberg (77). Ihre Gäste kamen in weniger riesigen, aber nicht weniger kreativen Kostümen.

Video News

Leni Klum und Bill Kaulitz als Alien-Varianten

Heidi Klums Tochter Leni Klum (20) und ihr Schwager Bill Kaulitz (35) griffen mit ihrer Verkleidung das Motto der "Queen of Halloween" auf und erschienen ebenfalls als unterschiedliche Alien-Varianten. Leni Klum war vollkommen weiß geschminkt und trug einen silbern-metallischen Ganzkörperanzug. Aus der weißen Perücke ragten Antennen und ihre Augen verbarg sie unter einer großen Brille. Kaulitz entschied sich für eine wesentlich farbenfrohere außerirdische Version und feierte in einem mit bunten Glitzersteinen und Planeten besetzten Regenbogen-Anzug.

Viel nackte Haut

Ebenfalls aufeinander abgestimmt besuchten Rapper Ice-T (66) und seine Partnerin Coco Austin (45) die legendäre Party. Sie kamen als Gruselclown mit blutigem Anzug und Killer-Hammer und Gehilfin in einem äußerst knappen Body mit XXL-Dekolleté. Für ähnlich wenig Stoff entschied sich TV-Persönlichkeit Bethenny Frankel (53), die in ein enges Wonder- Woman-Kostüm gekleidet war und damit ihren durchtrainierten Körper präsentierte. Noch weniger trug nur das brasilianische Model Valentina Sampaio (27), deren Kostüm lediglich aus einem Bikini und einer Lederhose mit Öffnungen vorne und hinten bestand – eine Hommage an einen Look von Christina Aguilera (43).

Sängerin Nicole Scherzinger (46) erschien im kleinen Schwarzen. So weit, so harmlos, ihr Hals war aber über und über mit Kunstblut beschmiert. Klums guter Freund Thomas Hayo (55) wetzte sich als Wolverine in Tanktop und Jeans die langen Krallen, "Sex and the City"-Star Mario Cantone (64) entschied sich in einem roten Glitzeranzug für eine etwas weniger furchteinflößende Darstellung des Teufels. Sänger Sasha (52) und seine Ehefrau Julia kamen als Version des Jokers und gruseliger Horrorclown aus dem Film "Es".

Partnerkostüme sind im Trend

In den letzten Jahren hat es sich etabliert, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz immer in Partnerkostümen auftreten. Das hat sich inzwischen auch bei den Gästen der Party durchgesetzt und zahlreiche Kostüm-Teams traten vor die Fotografen. Turnernin und Olympionikin Sunisa Lee (21) erschien mit Korsett und Tutu als weißer Schwan aus dem Film "Black Swan", ihre Schwester Shyenne mimte – übrigens wie YouTube-Star Charli D'Amelio (20) – das schwarze Gegenstück. Schauspieler Chase Stokes (32) und seine Freundin, die Country-Sängerin Kelsea Ballerini (31), waren für einen Abend das legendäre Musical-Paar Danny und Sandy aus "Grease".

Die deutschen TikTok-Stars Elevator Boys alias Jacob Rott, Bene, Julien Brown, Tim Schaecker und Luis Freitag, die inzwischen auch als Boyband unterwegs sind, bedienten sich ihrer Vorbilder und begeisterten weniger gruselig als Spice Girls inklusive kurzer Röcke und High Heels.

Ein weiteres Highlight stellten Designer Marc Jacobs (61) und sein Ehemann Charly Defrancesco dar. Sie kamen quasi als Persiflage ihrer eigenen Zunft und ließen sich mit markanten Wangenknochen und überfüllten Lippen in Opfer von Schönheitsoperationen verwandeln.