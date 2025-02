Nach Kollegin Esther Sedlaczek Auch Lea Wagner verlängert bei der „Sportschau“

Lea Wagner bleibt das Gesicht der "Sportschau". (obr/spot)

SpotOn News | 13.02.2025, 13:53 Uhr

Die "Sportschau"-Moderatorin Lea Wagner wird auch in den kommenden Jahren durch die wichtigsten Sport-Events im Ersten führen. Die 30-Jährige hat ihren Vertrag bei der ARD um vier Jahre verlängert.

Die ARD setzt weiterhin auf eines ihrer bekanntesten Sport-Gesichter: Lea Wagner (30) wird auch in den kommenden Jahren die "Sportschau" moderieren und bei wichtigen Sport-Events im Ersten zu sehen sein. Die 30-Jährige hat ihren Vertrag um vier weitere Jahre verlängert, wie der Sender am Donnerstag mitteilte.

"Ich freue mich sehr, dass ich meinen Traumberuf weiterhin als Teil der ARD-Familie ausüben darf", erklärt Wagner in einer Mitteilung. Die vergangenen Jahre hätten ihr ermöglicht, viel von ihren Kollegen zu lernen. "Ich kann es kaum erwarten, unseren Zuschauern möglichst viele sportliche Highlights zu präsentieren."

Vielseitiges Talent am Mikrofon

Die Moderatorin ist längst mehr als nur das Gesicht der "Sportschau", die sie im Wechsel mit Alexander Bommes (49) und Esther Sedlaczek (39) präsentiert. Seit 2021 führt sie gemeinsam mit Experte Sven Hannawald (50) durch die Skisprung-Wettbewerbe. Auch bei den großen Fußball-Turnieren wie der UEFA Euro 2024, der Frauen-WM 2023 oder der WM 2022 war Wagner im Einsatz. Zuletzt begleitete sie die Olympischen Spiele in Paris.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky lobt die vielseitigen Qualitäten der Moderatorin: "Lea ist redegewandt und hat ein unglaubliches Fachwissen, unabhängig davon, um welche Sportart und welches Thema es geht." Ihre sympathische Art spreche zudem ein breites Publikum an.

Bereits am kommenden Wochenende ist Wagner wieder im Einsatz: Am Samstag, 15. Februar, moderiert sie ab 18:00 Uhr die "Sportschau 3. Liga" und die "Sportschau Fußball-Bundesliga" sowie am Sonntag, 16. Februar, die "Sportschau" ab 19:15 Uhr.

Auch Esther Sedlaczek hat ihren Vertrag verlängert

Erst vor wenigen Wochen verlängerte die ARD den Vertrag von Lea Wagners Kollegin Esther Sedlaczek. Auch sie bleibt der "Sportschau" vier weitere Jahre treu. "Vor vier Jahren war es genau der richtige Schritt für mich, zur ARD und zur 'Sportschau' zu gehen", freute sich die 39-Jährige in einer Mitteilung. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen mache ihr "wahnsinnig viel Spaß". Sie sei damals "mit offenen Armen empfangen" worden.

Und auch privat gab es erst vor Kurzem erfreuliche Nachrichten von der beliebten Moderatorin. Die 39-Jährige gab Anfang Februar ihre Schwangerschaft bekannt. Für Sedlaczek und ihren Ehemann, einem Münchner Geschäftsmann, ist es bereits das dritte Kind. Das Paar, das sich 2019 das Jawort gab, hat schon eine Tochter (geboren 2019) und einen Sohn (geboren 2021). Kind Nummer drei wird wieder ein Junge, wie die Moderatorin bereits verraten hat.