Auch Mariah Carey versuchte sich schon am Rachel-Cut

Mariah Carey bei einem Event in Beverly Hills, 2019. (aha/spot)

31.05.2021 14:37 Uhr

Auch Mariah Carey hat den Rachel-Cut geliebt. Die Sängerin versuchte sich schon vor Jahren an der legendären "Friends"-Frisur. Jennifer Aniston gefällt's.

Auch die Promis sind im „Friends“-Fieber! Am Donnerstag lief das langersehnte Reunion-Special der Kultserie in den USA. Das ließ sich offenbar auch Mariah Carey (51) nicht entgehen und outete sich auf Instagram als großer Fan. Die Sängerin versuchte in den 90ern sogar Jennifer Anistons (52) legendären Rachel-Cut nachzumachen, wie sie auf einem Bild zeigt. „Ein trauriger Versuch der Rachel-Frisur“, kommentierte sie selbst den Schnappschuss.

Jennifer Aniston „liebt“ Careys Look

Das sieht Aniston, die zehn Staffeln lang die Rolle der Rachel Green in der Serie verkörperte, offenbar anders. „Liebe es“, kommentierte sie den Post der Sängerin. „Du hast den Style voll getroffen“, lobte auch Schauspielerin Kerry Washington (44).

Carey ließ sich bei der großen „Friends“-Reunion zwar nicht blicken – dafür gab es neben dem Cast rund um Aniston, Courteney Cox (56), Lisa Kudrow (57), David Schwimmer (54), Matt LeBlanc (53) und Matthew Perry (51) zahlreiche Stargäste zu sehen. Unter anderem sang Lady Gaga (35) ein Duett mit Kudrow und die Models Cara Delevingne (28) und Cindy Crawford (55) präsentierten Kostüme der Serie auf dem Laufsteg.