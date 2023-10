Zwillingsfestivals im Juni Auch Sido rockt mit: Viele neue Acts fürs Southside und Hurricane

Unter anderem auch Sido wird 2024 auf dem Southside- und Hurricane-Festival auftreten. (wue/spot)

SpotOn News | 12.10.2023, 15:17 Uhr

Schon im September kündigten die Veranstalter der Zwillingsfestivals Southside und Hurricane unter anderem Ed Sheeran als Headliner für 2024 an. Jetzt wurden viele weitere Künstlerinnen und Künstler bestätigt.

Im Juni 2024 steigen wieder die Zwillingsfestivals Southside und Hurricane. Nachdem bereits im September mit Ed Sheeran (32), Avril Lavigne (39), K.I.Z und Bring Me The Horizon vier hochkarätige Headliner angekündigt worden waren, legen die Veranstalter nun nach. Unter anderem auf Instagram wurden zahlreiche weitere Acts enthüllt.

Sido, The Offspring und viele weitere Acts dabei

"Nach der ersten fetten Headliner-Welle, schwimmen wir direkt weiter zum nächsten paradiesischen Ufer. Mit an Bord kommen unglaubliche 38 Acts, die das Southside in Ausnahmezustand versetzen", heißt es dort unter anderem. Für den Freitag stehen hier Bring Me The Horizon, The Offspring und Giant Rooks ganz oben auf dem Flyer. Am Samstag tritt Ed Sheeran neben The National und Kontra K (36) auf und am Sonntag geben sich K.I.Z, Avril Lavigne und Sido (42) die Ehre. Auf dem Zwillingsfestival Hurricane werden die Acts entsprechend an anderen Tagen spielen.

Zudem sind unter anderem Auftritte von The Hives, Pashanim, Marsimoto, Sum 41, The Gaslight Anthem, Ski Aggu und Alice Merton geplant. Eine komplette Übersicht über die bisher bekannten Line-ups gibt es auf Instagram und den Websites der Festivals. Alle Acts sind dort allerdings noch nicht zu finden, denn drei weitere Headliner, die dann im kommenden Jahr mitrocken sollen, sind noch geheim.

Die Festivals bei Scheeßel und Neuhausen ob Eck finden vom 21. bis 23. Juni 2024 statt. Reguläre Festivalpässe werden auf den Webseiten aktuell zu Preisen von 239 Euro (Hurricane) und 259 Euro (Southside) gelistet.