Auch Topmodel Heidi Klum passt nicht in jede Hose

Heidi Klum hat offenbar mit ihrer Garderobe zu kämpfen. Bei Instagram zeigt sie, dass längst nicht alle Kleidungsstücke wie angegossen passen.

Extra-Kilos bei Heidi Klum? Herrlich ehrlich zeigt die 47-Jährige bei Instagram, dass auch ein Topmodel wie sie hin und wieder mit der Garderobe zu kämpfen hat. Die blaue Jeans der Vierfach-Mutter scheint partout nicht zugehen zu wollen. Gleich drei Bilder von ihrem Kampf mit der Hose hat Klum gepostet. Da hilft offenbar auch jedes Baucheinziehen und Zusammenquetschen nicht.

„Was soll ich jetzt tragen?“, fragt das Model in Hinblick auf die US-Sendung „America’s Got Talent“, in deren Jury es seit 2013 mit kurzer Unterbrechung sitzt. Einsichtig beantwortet Klum ihre Frage selbst: „#Dienicht“.

Quelle: instagram.com

(mia/spot)