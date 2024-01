Schwester von König Charles III. Auf Auslandsreise: Das macht Prinzessin Anne in Sri Lanka

Prinzessin Anne wurde in Sri Lanka von traditionellen Tänzerinnen begrüßt. (ncz/spot)

SpotOn News | 10.01.2024, 15:55 Uhr

Prinzessin Anne ist für eine dreitägige Reise in Sri Lanka angekommen. Nach der Landung wurden sie und Ehemann Timothy Laurence von traditionellen Tänzerinnen begrüßt. Was ist sonst noch für die Reise geplant?

Prinzessin Anne (73) ist für einen dreitägigen Besuch in Sri Lanka angekommen. Die jüngere Schwester von König Charles III. (75) landete am Mittwoch (10. Januar) auf dem Bandaranaike-Flughafen in Katunayake. Dort wurden sie und Ehemann Timothy Laurence (68) von traditionellen Tänzerinnen und Musik begrüßt.

Prinzessin Anne trägt ihre Taschen selbst

Beide trugen – ganz unroyal – Teile ihres Gepäcks selbst aus dem Flieger. Anne war in einem weiß-beigefarbenen Leinen-Hosenanzug mit hellblauer Bluse und sportlicher Adidas-Brille gekleidet – perfekt für die schwüle Hitze. Laurence trug einen beigefarbenen Anzug mit weißem Hemd und hellblauer Krawatte.

Das ist für den Besuch geplant

Die Princess Royal und ihr Ehemann sind in Sri Lanka zu Besuch, um die diplomatischen Beziehungen zwischen Großbritannien und dem Inselstaat zu würdigen. "Dieser Besuch ist der bestmögliche Weg, 75 Jahre diplomatische Beziehungen mit Sri Lanka zu feiern", zitiert die "Daily Mail" den Diplomaten Andrew Patrick, der Anne und ihren Ehemann vor Ort begrüßte. Nach ihrer Ankunft trug sich Anne auch im goldenen Buch des Landes ein.

Während ihres dreitägigen Besuchs wird Prinzessin Anne unter anderem örtliche Gemeinden und religiöse Gruppen in der Hauptstadt Colombo besuchen, zudem die Stadt Kandy im Landesinneren, und Jaffna ganz im Norden der Insel. Patrick spricht von einem "historischen" Besuch. Es sei das erste Mal, dass ein Mitglied der Königsfamilie die Stadt Jaffna besuche.

Erster Besuch seit 1995

Annes letzte Reise nach Sri Lanka, das bis 1948 unter dem Namen Ceylon britische Kolonie war, liegt bereits fast drei Jahrzehnte zurück. 1995 besuchte sie das Land als Schirmherrin von Save the Children. König Charles und seine Ehefrau Königin Camilla (76) sowie Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) besuchten das Land 2013.

Es ist die erste Auslandsreise der Königsfamilie in diesem Jahr. Im Mai steht ein Besuch des Königs und der Königin in Kanada an sowie im Oktober eine Reise nach Australien, Neuseeland und Samoa. William und Kate sollen im Frühjahr nach Italien reisen.