SpotOn News | 25.02.2025, 08:54 Uhr

Fast zehn Jahre mussten Fans auf den vierten Teil der "Bridget Jones"-Reihe warten. Der neue Film ist der perfekte Anlass für eine Tour zu den ikonischen Drehorten in London - von Borough Market bis Hampstead.

Fast zehn Jahre mussten Fans auf eine weitere Fortsetzung der beliebten "Bridget Jones"-Filme warten. Mit "Verrückt nach ihm" startet am 27. Februar der langersehnte vierte Teil in den deutschen Kinos. Wenige Wochen nach dem Kinostart in Großbritannien, der direkt für ein Rekordergebnis sorgte.

Die Rückkehr von Renée Zellweger (55) als beliebte, aber chaotische Tagebuchschreiberin ist der beste Kassenstart aller Zeiten für eine romantische Komödie in Großbritannien und Irland. Der Hype um die von der britischen Autorin Helen Fielding (67) in den Neunzigerjahren erfundene Dauer-Single-Frau scheint auch 24 Jahre nach dem ersten Teil ungebrochen.

Ein Hype, der sich auch in London, der Heimat von Bridget Jones, widerspiegelt. Und das nicht nur auf den berühmten roten Doppeldeckerbussen, auf denen unübersehbar das Filmplakat prangt. Zahlreiche Filmtouren, wie etwa BritMovieTours, bieten Führungen zu den Drehorten an. Fans können sowohl alte als auch neue Drehorte entdecken und dabei auf Bridget Jones' Spuren wandeln.

Borough Market: Wo alles begann

Direkt am Borough Market, nur wenige Schritte von der London Bridge entfernt, steht das Wohnhaus von Bridget Jones aus den ersten drei Filmen. Auch im aktuellen Film ist das typisch britische Ziegelsteinhaus von außen zu sehen, Bridget hat dort ihr erstes Date mit ihrem deutlich jüngeren Lover Roxter (Leo Woodall, 28).

Selfies vor der Tür, vor der schon Daniel Cleaver (Hugh Grant, 64) und Mark Darcy (Colin Firth, 64) gewartet haben, sind dabei natürlich ein Muss. Das Appartement selbst bekommen Fans jedoch nicht zu sehen, die Innenaufnahmen sind in einem Studio gedreht worden. Stattdessen befindet sich dort seit September 2024 das Thai BBQ Restaurant "Khao Bird" mit einem ganz besonderen Highlight auf der Getränkekarte: der Cocktail "Bridget's Blue Soup" mit Kokosmilch und Wodka. Eine Hommage an Bridgets legendär missratener Suppe aus dem ersten Teil.

Neuer Lebensabschnitt in Hampstead

Im neuen Film wohnt die mittlerweile verwitwete Bridget mit ihren beiden Kindern im noblen Stadtteil Hampstead, der für seine georgianischen und viktorianischen Stadthäuser bekannt ist. Bei einem Spaziergang lässt sich nicht nur ihr neues Haus entdecken, sondern auch weitere Drehorte, die im aktuellen Film zu sehen sind. Besonders die Flask Walk, eine schmale Fußgängergasse, die direkt an die Hampstead High Street angrenzt, ist ein echtes Highlight.

Die lebendige Straße ist gesäumt von traditionellen Pubs, Cafés und kleinen Geschäften. Für den Film wurde die Gasse mitten im Sommer für eine Winterszene umgebaut. Bridget kauft hier eine heiße Schokolade für ihre Tochter.

Im Park in Hampstead Heath trifft Bridget zum ersten Mal auf Roxter, als sie gerade an einer großen Eiche hängend festsitzt. Der "Männerbaum", wie ihn Bridget selbst im Film bezeichnet, steht auf Parliament Hill, einem beliebten Aussichtspunkt, der einen wunderbaren Blick auf London bietet.

Ebenfalls im Hampstead befindet sich das Ottolenghi Restaurant. Im dritten Teil "Bridget Jones' Baby" schwärmt Jack Qwant (Patrick Dempsey, 59) von einem gegrillten Lachs mit Pinienkern-Salsa – ein Gericht, das der israelisch-britische Starkoch Yotam Ottolenghi – glaubt man den Gerüchten – damals noch gar nicht auf seiner Karte hatte. Erst nach der Ausstrahlung des Films hat er aus dem bis dato fiktiven Gericht einen seiner beliebtesten Klassiker kreiert.

Drehorte vor bekannten Kulissen

Die "Bridget Jones"-Reihe nutzt natürlich auch Londons bekannteste Wahrzeichen als Kulisse. Im ersten Teil läuft Bridget etwa über die überfüllte Tower Bridge, während sie gerade eine SMS von Daniel Cleaver liest. Der trubelige Piccadilly Circus ist gleich mehrmals zu sehen. Hier erscheinen etwa Nachrichten aus Bridgets Tagebuch auf den beleuchteten Werbetafeln.

Auch die Royal Courts of Justice, Sitz der zentralen königlichen Gerichtshöfe in London, spielen eine wichtige Rolle. Menschenrechtsanwalt Mark Darcy bearbeitet dort einen aufsehenerregenden Fall, über den Bridget im ersten Film eigentlich berichten soll. Als sie jedoch schnell Zigaretten und Snacks kaufen will, verpasst sie das Urteil. Der Tabakladen, in dem Bridget ihre verhängnisvolle Snack-Pause einlegt, befindet sich tatsächlich gegenüber dem Gerichtsgebäude.

Eldorado für Filmfans

Was 2001 mit einer kleinen Wohnung über dem Borough Market begann, hat sich über die Jahre zu einer filmischen Liebeserklärung an London entwickelt. Wer noch mehr über die Drehorte von Bridget Jones erfahren will, findet etwa bei VisitBritain mehr Infos.

Die offizielle Webseite für Tourismus in Großbritannien hat gerade erst eine globale Filmtourismus-Kampagne mit dem Titel "Großbritannien im Rampenlicht" gestartet. "Bridget Jones" ist dabei nur einer von vielen Blockbustern, die in Großbritannien gedreht wurden. Allein London bietet mit seinen zahlreichen Drehorten zu Megahits wie "Harry Potter", "James Bond", oder "Mission Impossible" ein wahres Eldorado für Filmfans und ist im Gegensatz zur Filmmetropole Los Angeles nur einen Katzensprung von Deutschland entfernt…