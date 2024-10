Konzert am 12. Hochzeitstag Auf der Bühne: Justin Timberlake schwärmt von Ehefrau Jessica Biel

Jessica Biel und Justin Timberlake sind seit 2012 verheiratet. (eyn/spot)

SpotOn News | 06.10.2024, 11:21 Uhr

Justin Timberlake hat am 4. Oktober ein ganz besonderes Konzert absolviert. Er trat nicht nur unter den Augen seiner Ehefrau Jessica Biel auf, sondern feierte auch seinen 12. Hochzeitstag mit ihr. "Ich liebe dich, Baby", grüßte der Sänger sie von der Bühne.

Justin Timberlake (43) hat seinen 12. Hochzeitstag auf besondere Weise verbracht. Er stand am 4. Oktober bei einem Konzert seiner "Forget Tomorrow"-Welttournee in Montreal auf der Bühne. Den Fans kündigte er den Auftritt als "ganz besonderen Abend" an, bevor er seine Ehefrau Jessica Biel (42) grüßte, die am Bühnenrand stand.

Auf seinem Instagram-Account teilte der Sänger ein Video, das die Ansprache an seine Frau vor den Augen der kreischenden Fans zeigt. "Meine Frau ist heute Abend hier. Heute Abend ist unser 12. Hochzeitstag. Also seid nett zu ihr, Montreal, denn sie teilt mich heute Abend mit euch allen", scherzte er bei dem Konzert. "Ich liebe dich, Baby", wandte er sich abschließend an Biel.

Die "Eine himmlische Familie"-Darstellerin scheint den verpassten Pärchenabend zum Hochzeitstag aber verschmerzen zu können. Sie teilte den Clip selbst in ihrer Instagram-Story und schrieb: "Ich würde ihn nirgendwo anders verbringen wollen."

Beziehung seit 2007

Justin Timberlake und Jessica Biel wurden 2007 bei einem Snowboardtrip mit Freunden in Park City, Utah, erstmals zusammen gesichtet. Mit "US Weekly" sprach der *NSYNC-Frontsänger 2012 über ihre Kennenlerngeschichte und beschrieb sie als "sehr un-Hollywood-isch". "Wir trafen uns und kamen ins Gespräch", so Timberlake. "Danach habe ich meinen Freund gefragt, ob ich sie anrufen und um ein Date bitten kann. Mein Freund rief Jessica an und Jessica sagte 'Ja', und so rief ich sie an."

2008 machte das Paar seine Beziehung schließlich öffentlich, vier Jahre später heiratete es bei einer privaten Zeremonie in Süditalien im Beisein einiger berühmter Freunde wie Jimmy Fallon (50), Andy Samberg (46), Timbaland (52) und Beverley Mitchell (43). Im April 2015 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Silas (9) zur Welt, Sohn Phineas (4) folgte im dann Juli 2020.