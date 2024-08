Goldener Herbst Auf in die Ferne: Das sind die besten Reiseziele im September

Die italienischen Cinque Terre sind im September ein besonders schönes Reiseziel am Mittelmeer. (elm/spot)

SpotOn News | 28.08.2024, 21:02 Uhr

An vielen klassisch-touristischen Orten ist die Hochsaison im September vorbei - Urlaub kann man an ihnen aber noch immer herrlich machen. Wo der September besonders attraktiv ist.

Im September bieten verschiedene Reiseziele in Europa und darüber hinaus ideale Bedingungen für Urlauber, die abseits der Hochsaison Kultur, Natur und Geschichte erleben möchten. Ob die malerischen Dörfer und Wanderwege der Cinque Terre in Italien, die ausgelassene Stimmung beim Münchner Oktoberfest, die Kulturschätze und Flamenco-Aufführungen in Sevilla, die historische Altstadt und modernen Kunstinstallationen in Zadar oder die beeindruckenden Ruinen von Machu Picchu in den peruanischen Anden – jedes Reiseziel verspricht einzigartige Erlebnisse in entspannter Herbststimmung. Das sind die Top-Reiseziele im September.

Cinque Terre, Italien

Die Cinque Terre an der ligurischen Küste Italiens sind im September ein besonders attraktives Reiseziel für Urlauber, die die Kombination aus Wandern, Natur und malerischen Dörfern schätzen. Die Region, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, besteht aus fünf Dörfern – Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore – die sich entlang der steilen Klippen der italienischen Riviera erstrecken. Der Wanderweg Sentiero Azzurro verbindet die Orte und bietet atemberaubende Ausblicke auf das tiefblaue Mittelmeer. Im September sind die Temperaturen angenehm mild, ideal für ausgedehnte Wanderungen entlang der Küstenpfade, ohne die Sommerhitze, die diese Aktivitäten im Juli und August erschwert.

Darüber hinaus locken die Cinque Terre mit der traditionellen ligurischen Küche, die für ihre frischen Meeresfrüchte, das weltberühmte Pesto Genovese und die regionalen Weine bekannt ist. Der Herbstbeginn sorgt für eine entspannte Atmosphäre, da der große Touristenansturm des Sommers nachlässt. So kann man in aller Ruhe die engen Gassen und verwinkelten Plätze der Dörfer erkunden und die unberührte Natur genießen. Neben dem Wandern bietet die Region auch Möglichkeiten zum Schwimmen und Kajakfahren, vor allem in den ruhigeren Buchten, die oft nur zu Fuß oder mit dem Boot erreichbar sind.

München, Deutschland

Im September lockt München Besucher aus dem In- und Ausland mit dem weltberühmten Oktoberfest, das traditionell Ende September beginnt und bis in den Oktober hinein dauert. Das Fest, das erstmals 1810 anlässlich der Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese stattfand, ist heute das größte Volksfest der Welt und eine Hommage an die bayerische Kultur. In den festlich geschmückten Bierzelten genießen die Besucher bayerische Spezialitäten wie Brezn, Weißwurst und Hendl und dazu das eigens für das Oktoberfest gebraute Festbier. Traditionelle Blasmusik, bunte Trachten und die ausgelassene Stimmung machen das Oktoberfest zu einem einzigartigen Erlebnis.

Auch außerhalb des Festgeländes bietet München im September zahlreiche Attraktionen. Die für ihre Mischung aus Tradition und Moderne bekannte Stadt lädt zum Besuch renommierter Museen wie der Alten Pinakothek oder des Deutschen Museums ein. Außerdem bietet die bayerische Landeshauptstadt zahlreiche Biergärten, in denen man unter alten Kastanienbäumen die warme Herbstsonne genießen kann. Auch ein Spaziergang durch den Englischen Garten, einen der größten innerstädtischen Parks der Welt, bietet sich an, besonders wenn das Laub in goldenen Farben leuchtet.

Sevilla, Spanien

Sevilla, die Hauptstadt Andalusiens, präsentiert sich im September als kulturelles Zentrum, das vor allem Liebhaber des Flamencos und der maurischen Architektur anzieht. Die Temperaturen sind im September angenehmer als in den heißen Sommermonaten, was den Besuch der zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt erleichtert. Der Real Alcázar, ein beeindruckender Palastkomplex, der ursprünglich von den Mauren erbaut und später von den christlichen Königen erweitert wurde, ist eine der Hauptattraktionen der Stadt. Auch die Kathedrale von Sevilla, eine der größten gotischen Kathedralen der Welt, mit ihrem berühmten Glockenturm, der Giralda, ist ein Muss für jeden Besucher.

Neben den historischen Sehenswürdigkeiten lockt Sevilla mit einer lebendigen Flamenco-Szene. Im September finden in verschiedenen Bars und Theatern der Stadt zahlreiche Aufführungen statt, die einen tiefen Einblick in diese emotionale und leidenschaftliche Kunstform bieten. Das jährliche Flamenco-Festival "Bienal de Flamenco" zieht Künstler und Fans aus der ganzen Welt an und macht Sevilla im September zu einem Mekka für Flamenco-Liebhaber. Auch kulinarisch hat Sevilla einiges zu bieten: In den Tapas-Bars der Stadt können Besucher eine Vielzahl andalusischer Spezialitäten probieren, von Gazpacho bis zu frittiertem Fisch, oft mit einem Glas Sherry oder einem lokalen Wein.

Zadar, Kroatien

Zadar, eine malerische Küstenstadt an der kroatischen Adriaküste, verbindet im September historischen Charme mit moderner Kunst und bietet eine reizvolle Alternative zu den bekannteren Reisezielen der Region. Die auf einer Halbinsel gelegene Altstadt von Zadar ist reich an kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten, darunter römische Ruinen und die St.-Donatus-Kirche. Die autofreien Gassen laden zu entspannten Spaziergängen ein, bei denen Besucher das reiche Erbe der Stadt erkunden können. Ein besonderes Highlight ist die Meeresorgel, eine einzigartige Klanginstallation, die von den Wellen des Meeres gespielt wird und Zadar einen modernen, kreativen Touch verleiht.

September ist auch die ideale Zeit, um Zadar ohne die Massen des Hochsommers zu genießen. Das Wetter bleibt warm genug für einen Strandbesuch, und das klare Wasser der Adria lädt zum Schwimmen und Schnorcheln ein. Darüber hinaus bietet Zadar zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten in die nahegelegenen Nationalparks wie den Krka-Nationalpark oder die Plitvicer Seen, die mit ihren Wasserfällen und üppigen Wäldern beeindrucken. Auch das kulinarische Angebot der Stadt mit frischen Meeresfrüchten und dalmatinischen Spezialitäten lässt sich in den ruhigen Restaurants und Tavernen entspannt genießen.

Machu Picchu, Peru

Machu Picchu, die legendäre Inkastadt in den peruanischen Anden, gehört zu den beeindruckendsten historischen Stätten der Welt und ist im September ein besonders attraktives Reiseziel für abenteuerlustige Urlauber. Zu dieser Jahreszeit herrschen in der Region um Cusco und Machu Picchu angenehme Temperaturen, die ideal sind, um die Ruinen und die zahlreichen Wanderwege zu erkunden. Der Inka-Trail, einer der bekanntesten Wanderwege der Welt, führt durch atemberaubende Landschaften und bietet spektakuläre Ausblicke auf die umliegenden Berge und Täler. Die vier- bis fünftägige Wanderung endet schließlich in Machu Picchu, einer architektonischen Meisterleistung der Inkas, die auf einem Bergsattel in rund 2.400 Metern Höhe thront.

Die Umgebung von Machu Picchu bietet jedoch mehr als nur die berühmten Ruinen. Die nahe gelegene Stadt Cusco, einst Hauptstadt des Inkareiches, ist ein kulturelles Zentrum mit gut erhaltenen kolonialen und präkolumbischen Bauten, darunter die imposante Kathedrale und die Festung Sacsayhuamán. Touristen können auch das Heilige Tal erkunden, das mit seinen malerischen Dörfern, bunten Märkten und landwirtschaftlichen Terrassen einen faszinierenden Einblick in die Kultur und Geschichte der Inkas bietet. Im September ist die Hochsaison in Machu Picchu und Cusco vorbei, so dass Besucher die Stätten mit etwas weniger Trubel und in einer entspannteren Atmosphäre genießen können. Gleichzeitig sind die klimatischen Bedingungen optimal, um die Landschaft und die historischen Stätten in ihrer ganzen Pracht zu erleben.