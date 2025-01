Für Biopic "Better Man" Auf Werbetour: Robbie Williams turtelt mit seiner Frau Ayda New York

Robbie Williams und Ayda Field posierten am 14. Januar in dicken Mänteln und auffälligen Sonnenbrillen auf dem Empire State Buildung. (ae/spot)

SpotOn News | 15.01.2025, 14:24 Uhr

Robbie Williams befindet sich auf Werbetour für sein Biopic "Better Man". Nachdem die Premiere in Los Angeles wegen der Waldbrände abgesagt werden musste, zeigte er sich nun ganz verliebt und in luftiger Höhe mit seiner Frau Ayda Field in New York.

Robbie Williams (50) startete am Dienstag, 14. Januar, zur Werbung für seinen biografischen Film "Better Man" eine regelrechte Liebes-Offensive mit seiner Frau Ayda Field (45). Das Paar turtelte vor der Presse auf dem Empire State Building in New York. Aufmerksamkeit hat das Biopic dringend notwendig: Denn nicht nur in den USA, wo der Sänger eher unbekannt ist, sondern auch in seiner europäischen Heimat ist der Film schwach gestartet.

Sie setzen auf auffällige Looks

Williams hatte für den Auftritt in luftiger Höhe einen auffälligen Pelzmantel mit Leopardenmuster, locker sitzende schwarze Hosen, eine markante silberne Sonnenbrille sowie ein Paar schwarze Slipper gewählt. Er lachte viel und zeigte dabei seine strahlend weißen Zähne, die er, wie er kürzlich verriet, verschönern ließ. Auch seine Frau hatte sich mit einem langen schwarzen Pelzmantel vor der Kälte geschützt, dazu trug sie eine rote Herzsonnenbrille und eine Jeans mit weitem Bein. Das Paar schaute sich immer wieder in die Augen, umarmte sich und küsste sich mit Blick auf New York. Dabei hätten sie "glücklicher denn je" ausgesehen, urteilte die britische "Daily Mail".

Dabei dürfte das Paar einige Sorgen haben. In Großbritannien war "Better Man" über Williams Werdegang bislang eine Enttäuschung. Hier ging der Film schon Ende Dezember 2024 an den Start, erzielte an seinem ersten Wochenende umgerechnet 1,9 Millionen Dollar. Zu wenig bei einem beachtlichen Budget von etwa 110 Millionen US-Dollar. In Deutschland startete das Biopic ebenfalls schwach. An seinem ersten Wochenende nach dem Debüt am 2. Januar sorgten laut dem Branchendienst "Blickpunkt:Film" gerade mal 67.594 Zuschauer für einen Umsatz von 939.906 Euro.

Ayda Field bangt um ihre Eltern

Neben dem bisherigen Film-Flop leiden auch sie unter den Auswirkungen der Brände in Los Angeles. Die dortige Premiere von "Better Man" am 9. Januar musste wegen der Tragödie abgesagt werden. Robbie Williams hatte sich vergangene Woche in einem Video zu Wort gemeldet, in dem er in einer Art Hotelzimmer saß. Darin sagte er: "Hey Leute, ich sitze in 90210 in Los Angeles und wache auf, während die Häuser vieler meiner Freunde verschwinden. Ich sende den Feuerwehrleuten, die gerade einen unglaublichen Job machen, einfach jede Menge Liebe, Kraft und Stärke. Passt alle auf euch auf und alles Liebe."

In der ITV-Sendung "Loose Women" erklärte Ayda Field, dass sie zusammen mit zehn anderen evakuiert worden sei und dass ihre Eltern möglicherweise ihren gesamten Besitz und ihr Zuhause verloren hätten. Sie fügte hinzu, dass ihre größte Sorge ihrer Mutter Gwen gelte, die gegen Gebärmutterhalskrebs kämpft und ihre Chemotherapie fortsetzen müsse. "Hier herrscht Chaos – es sieht aus wie eine Art Kriegsgebiet und es ist einfach alles so traurig."

Das Paar selbst hat seine Villa in den Holmby Hills in Los Angeles im vergangenen Jahr nach nur zwei Jahren verkauft. Mit ihren vier Kindern haben sie ihren Lebensmittelpunkt jetzt wieder in London.