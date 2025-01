Award-Events und Premierenfeiern Aufgrund der Brände: Viele Veranstaltungen in Los Angeles abgesagt

SpotOn News | 08.01.2025, 13:54 Uhr

Hollywood hat auf die Brände reagiert, die derzeit in Los Angeles wüten. Unter anderem wird es kein Live-Event für die Bekanntgabe der SAG-Awards-Nominierungen geben.

Die sich rasant ausbreitenden Waldbrände in Los Angeles haben bereits zu Schäden und zahlreichen Evakuierungen geführt. Im Stadtteil Pacific Palisades müssen auch viele Promis um ihr Zuhause bangen oder ihre Häuser schon verlassen. Hollywood hat auf die Notlage reagiert und einige Events abgesagt.

Die Screen Actors Guild Awards, die am 23. Februar 2025 vergeben werden, müssen dieses Mal ohne Live-Event zur Bekanntgabe der Nominierungen für den Preis der US-amerikanischen Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild (SAG) auskommen. Das gaben die Veranstalter in einem Statement bekannt. "Im Interesse der Sicherheit unserer Moderatoren, Gäste und Mitarbeiter wurde die Live-Veranstaltung zur Bekanntgabe der Nominierungen für die 31. SAG Awards aufgrund der Waldbrände und widrigen Windverhältnisse in Los Angeles abgesagt." Das Event war für 8. Januar geplant. Die Nominierten sollen stattdessen einen Tag später über eine Pressemitteilung und die Website bekannt gegeben werden.

Kein roter Teppich

Auch einige in Los Angeles geplanten Premierenfeiern wurden abgesagt. "Die heutige Premiere von 'Wolf Man' wird aufgrund der sich verschlechternden Wettersituation in L.A. und der damit verbundenen Evakuierungen abgesagt", hieß es laut "Deadline" in einer Mitteilung von Universal. Am vergangenen Dienstag sollte das Event zum Horrorfilm im TCL Chinese Theatre stattfinden. Die Amazon MGM Studios entschieden sich ebenfalls für eine Absage. Geplant war eine Premiere zum Drama "Unstoppable" mit Jennifer Lopez (55) und Jharrel Jerome (27).

Paramount folgte mit der Absage zur Premiere des Robbie-Williams-Biopics "Better Man", die für Mittwoch angesetzt war. Ein Sprecher gab an: "Unsere Gedanken sind bei denjenigen, die von den verheerenden Bränden betroffen sind, die aus diesen Bedingungen resultieren, und wir ermutigen alle, sich in Sicherheit zu bringen und die Anweisungen der lokalen Beamten und Regierungsbehörden zu befolgen." Auch die Max-Arztserie "The Pitt" mit Noah Wyle (53) verzichtet am 8. Januar auf eine Premiere mit rotem Teppich.

Nicht nur Premieren, auch Produktionsabläufe sind vom Feuer betroffen. Wie "Deadline" berichtet, wurde der Weiterdreh zur Prime-Video-Serie "Fallout" aufgrund der Waldbrände verschoben. Sie entsteht in Santa Clarita im Los Angeles County. Die Dreharbeiten sollen jedoch am Freitag fortgeführt werden.