Aufreger der Woche: Amazon-App jetzt ohne Hitlerbärtchen

06.03.2021 16:45 Uhr

Es ist vermutlich niemandem aufgefallen, dass Amazon nach fünf Jahren sein altes Logo klammheimlich verändert hat. Und das gleich zweimal! Der Hintergrund der Entscheidung sollte allerdings zumindest im Netz bekannt sein.

Ursprünglich kennen wir als Amazon-Logo alle das kleine blaue Warenkörbchen und dem Schriftzug darüber.

Das neue Logo wurde vor einigen Monaten so gestaltet, dass es besser zu den Kartonagen-Verpackungen des Unternehmens passt, die die Kunden vor ihrer Haustür erhalten. Es hatte weiterhin sein entzückendes Lächeln in der Mitte, zusätzlich wurde dann aber noch mit einem stilisierten Klebeband auf die Oberseite platziert. Im Januar fand dann der Austausch statt.

Der gut gemeinte Relaunch ging jedoch schief, als einige Millennials dieser Welt auf die augenscheinlich zwar sehr abstrakte, aber geradezu unheimliche Ähnlichkeit des Logos mit dem berüchtigten deutschen Diktator Adolf Hitler hinwiesen.

Die gezackten Kanten des blauen Klebebands des Amazon-Logos hätten nämlich wie Hitlers charakteristischer Zahnbürstenbärtchen ausgesehen, glaubten einige.

Is it just me, or does Amazon’s new icon look like a happy Hitler face?

Now you can’t unsee this either ? pic.twitter.com/6TY5DOFPZT

— Chris ProducerWriter (@VitalRockStudio) March 1, 2021