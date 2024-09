Kurz nach Kates Rückkehr ins Büro Auftritt in Schottland: Prinz William bleibt seinem neuen Stil treu

Prinz William bei seinem Schottland-Besuch. (hub/spot)

SpotOn News | 20.09.2024, 09:16 Uhr

Prinz William war in Schottland zu Gast, wo er eine Charity-Organisation besuchte. Was auffiel: Der britische Thronfolger bleibt offenbar bei seinem Bart-Look.

Prinz William (42) behält seinen Bart offenbar. Seit August lässt er sich die Gesichtsbehaarung stehen. Was zunächst nach einem sommerlichen Urlaubslook aussah, ist in den Alltag des britischen Thronfolgers übergegangen. Als der 42-Jährige sich nun bei einem offiziellen Termin in Aberdeen zeigte, war sein Bart zumindest mit dabei.

Im Mittelpunkt seiner Reise stand ein bedeutendes Thema für den Royal. Der Prinz von Wales ist nach Schottland gereist, wo er unter anderem eine Wohltätigkeitsorganisation besuchte, die obdachlose Menschen unterstützt. Laut "Daily Mail" sagte William im Gespräch mit Personen, die persönlich mit Obdachlosigkeit, Sucht und psychischen Problemen zu kämpfen hatten: "Wenn man am Tiefpunkt angelangt ist, glaubt man – verständlicherweise -, dass die Menschen sich nicht kümmern und man nirgendwo hingehen kann." Aber es gebe "Hoffnung, definitiv", so William. "Wir müssen anfangen, das Bild zu verändern."

Bald könnten William und Kate wieder gemeinsam auftreten

Prinz Williams Schottland-Besuch folgt kurz nach einer positiven Nachricht aus dem Kensington Palast. Seine Ehefrau, Prinzessin Kate (42), ist in dieser Woche zum ersten Mal seit Abschluss ihrer Krebsbehandlung wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Laut dem "Court Circular", dem offiziellen Bericht über die Aktivitäten der königlichen Familie, traf sich die Prinzessin von Wales mit den Mitarbeitern des "Centre for Early Childhood" und dem Personal des Kensington Palasts auf Schloss Windsor, um über ihr Projekt zur Förderung von Kleinkindern zu sprechen. Das meldete "The Telegraph".

Ihre Anwesenheit markiert den Beginn der Rückkehr der Prinzessin zur Arbeit und zu weiteren Engagements in den kommenden Monaten. Am 9. September veröffentlichte Prinzessin Kate ein berührendes Video in den sozialen Medien, das sie mit ihrer Familie im Urlaub in Norfolk zeigt. In der Videobotschaft teilte sie mit, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen habe. Ihre Krebsdiagnose hatte sie am 22. März bekannt gegeben.