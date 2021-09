Aurelia und Danilo: Sie sind offiziell ein Paar!

23.09.2021 15:30 Uhr

Lange wurde gemunkelt - jetzt haben die beiden ihre Liebe über Instagram öffentlich gemacht!

Aurelia Lamprecht – bekannt aus „Love Island 2020“ – und Danilo Sellaro – bekannt aus dem Finale der Schweizer-Ausgabe „Bachelorette 2019“ – haben sich bei der diesjährigen Staffel der Couple Show „Are You The One – Realitystars in Love“ kennen und jetzt wohl auch lieben gelernt.

Alle guten Dinge sind drei

Aurelia fiel bei den Zuschauern in der Vergangenheit nicht immer positiv auf. Bereits bei „Love Island“ war sie dafür bekannt, ihr Herz viel zu schnell zu vergeben, die falschen Männer auszuwählen und Aufmerksamkeit zu suchen.

Dieser Eigenschaften behielt sie auch Anfangs bei AYTO bei: Während sie zu Beginn der Show nur Augen für Kandidat Eugen hatte, mit dem sie schon vor der Show in Kontakt stand, war sie nach einer Abfuhr hin und weg von Bad Body Diogo, der die Frankfurterin dann ebenfalls abservierte.

Doch bekanntlich sind alle guten Dinge drei: Deutlich gekränkt und traurig fand sie dann eine stützende Schulter bei Danilo (26), der stets ein offenes Ohr für die 24-Jährige hatte. Während der Gespräche machten die beiden immer wieder deutlich, wie verwundert sie über die bestehenden Harmonie zwischen einander sind.

Auch Danilo hatte zuvor kein großes Glück in der Liebe: Bei der Schweizer-Ausgabe der „Bachelorette 2019“ (Fun Fact: Die Bachelorette war damals die diesjährige ‚Love Island‘- Teilnehmerin Andrina), stand der gebürtige Italiener zwar im Finale, wurde aber nur Zweitplatzierter.

No Match mit Happy End

Eigentlich geht es bei der Show ‚Are You The One‘ darum, sein Perfect Match zu finden, um ein sattes Preisgeld zu erhalten. Das Perfect Match ergibt sich aus zuvor ausgefüllten Fragebögen der Teilnehmer und deren lenzendlicher Übereinstimmungen.

Beide hatten sich Anfangs „überhaupt nicht auf dem Schirm“: Während Danilo eher blonde Frauen bevorzugte, hatte Aurelia ihn aufgrund seiner ruhigen Art nicht wirklich wahrgenommen. Doch die beiden verguckten sich letztendlich ineinander, standen dann auch in der Matchbox. Diese zeigte dann aber leider „No Match“ an, was so viel heißt wie: Der Computer sagt nein. Doch scheinbar soll das nichts heißen!

Aurelia und Danilo sind offiziell ein Paar

Nachdem aufmerksame Fans die beiden bei einem gemeinsamen Urlaub vermuteten, kreuzte keiner der beiden bei der Wiedersehensshow vergangene Woche auf. Laut Moderation Sophia Thomalla ging Danilo nicht ans Handy und Aurelia lies ausrichten, dass sie sich „nicht in der richtigen Verfassung“ fühle.

Nun machten die beiden ihre Liebe gestern offiziell und beschrieben ihr erstes Couple-Foto mit folgenden Worten:

„Manchmal begegnen sich zwei Seelen, die für einander bestimmt sind erst durch Umwege.Und am Ende des Weges macht alles Sinn. Dinge müssen genau so passieren wie sie passieren, damit man seinen Frieden und sein Glück finden kann. Wir haben lange überlegt ob wir jemals sagen werden, dass wir zusammen sind. Denn wie man so schön sagt : „Privatsphäre ist Frieden, denn was Menschen nicht wissen, können sie nicht kaputt machen.“ Letztendlich habe wir uns doch dazu entschieden, euch mitzuteilen, dass wir zusammen sind. Ob und wie viel wir von unserer Beziehung in der Zukunft preisgeben werden wird sich zeigen.“

Eine Liebesgeschichte ganz ohne Psychologie! (DO)