konischer Abgang? Aus bei „Dancing With The Stars“: Anna Sorokin brüskiert US-Zuschauer

Fans von "Dancing With The Stars" konnten sich nicht für Anna Sorokin begeistern. (sv/spot)

SpotOn News | 26.09.2024, 09:34 Uhr

Ein kurzer Auftritt auf dem Tanzparkett: Schon in der zweiten Folge flog Hochstaplerin Anna Sorokin aus der US-Ausgabe von "Let's Dance". Die 33-Jährige konnte die Zuschauer von "Dancing With The Stars" nicht von sich überzeugen, stieß sie aber mit ihrem Abgang vor den Kopf.

Ihre Teilnahme war umstritten und auch nicht von langer Dauer: Nach nur zwei Folgen flog Hochstaplerin Anna Sorokin (33) aus der Tanzshow "Dancing With The Stars". Der Grund ist schnell gefunden: die 33-Jährige bekam schlicht zu wenig Unterstützung von den Zuschauern. Mit ihrem Abgang in der Show, dem US-Pendant von "Let's Dance", stieß sie vielen Menschen vor den Kopf.

Auf die Frage von Moderatorin Julianne Hough (36), was sie aus dem Wettbewerb mitnehme, antwortete Sorokin mit einem knappen "Nichts". Später veröffentlichte Hough genau diesen Ausschnitt aus der Show auf ihrem Instagram-Profil und schrieb dazu: "Da habt ihr es … IKONISCH". Dem fügte sie noch ein Tränen lachendes sowie ein Totenkopf-Emoji hinzu. Viele ihrer Follower können über Sorokins Auftritt gar nicht lachen. "Das ist nicht ikonisch, das ist geschmacklos", findet ein User. Eine andere Nutzerin fragt: "Ikonisch? Wie wäre es mit unverschämt?"

Jurorin: "Das ist eine Schande"

Auch Jurorin Carrie Ann Inaba (56) findet deutliche Worte für Sorokins Verhalten. Im Interview mit "Entertainment Weekly" bezeichnete sie den Kommentar als herabwürdigend gegenüber der Chance, die ihr gegeben wurde, und ihrem Tanzpartner Ezra Sosa, der sein Debüt in der 33. Staffel des Formats feierte. "Wir alle haben uns bemüht, ihr eine faire Chance zu geben. Aber ich glaube nicht, dass sie das sehen konnte, und das ist eine Schande", so Inaba weiter. Auf die Frage, ob sie glaube, das Publikum habe Sorokin keine Chance gegeben, sagte sie: "Ich denke, unser Publikum hat das getan, was es für richtig hielt." Die Fans seien leidenschaftlich und engagiert und stimmten nur für diejenigen, die es auch verdienen.

Die Teilnahme von Sorokin an der Tanzshow war von vorneherein umstritten und nur unter bestimmten Auflagen möglich. Denn die verurteile Hochstaplerin befindet sich noch immer unter juristisch angeordnetem Hausarrest. So musste sie eine elektronische Fußfessel tragen, die passend zum Tanzoutfit mit Glitzersteinchen besetzt war. In derselben Folge schied auch die ebenfalls teilnehmende US-Schauspielerin Tori Spelling (51) aus dem Format aus.

Die Machenschaften von Anna Sorokin

Anna Sorokin wurde 2019 wegen Betrugs zu einer mindestens vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Unter dem Pseudonym Anna Delvey hatte sie sich als deutsche Millionenerbin ausgegeben und soll so in der Manhattaner High-Society Dienstleistungen und Güter im Wert von über 200.000 US-Dollar erschlichen haben. Die 33-Jährige erlangte mit der Serie "Inventing Anna" ab 2022 eine größere Bekanntheit. In der Miniserie wurde auf Netflix eine fiktionalisierte Version ihrer Machenschaften erzählt.