Aus für die Reality-Show „Keeping Up With the Kardashians“

Die US-Reality-Show "Keeping Up With the Kardashians" endet nach 14 Jahren. Die letzte Staffel soll Anfang 2021 ausgestrahlt werden.

Die Reality-Show „Keeping Up With the Kardashians“ (2007-2021) machte den Kardashian-Jenner-Clan weltberühmt. Nun hat Kim Kardashian (39) via Instagram angekündigt, dass nach 14 Jahren Schluss sein soll. Demnach wird die letzte Staffel Anfang des kommenden Jahres ausgestrahlt. „Schweren Herzens haben wir als Familie die schwierige Entscheidung getroffen, uns von der ‚Keeping Up with the Kardashians‘ zu verabschieden“, lässt sie die Bombe gleich zu Beginn des langen Posts platzen.

Letzte Staffel Anfang 2021

„Nach 14 Jahren, 20 Staffeln, Hunderten von Episoden und zahlreichen Spin-off-Shows sind wir allen, die uns in all den Jahren zugesehen haben – bei den guten und schlechten Zeiten, Glück, Tränen und den vielen Beziehungen und Kindern – mehr als dankbar. Wir werden die wunderbaren Erinnerungen und die unzähligen Menschen, die wir auf diesem Weg getroffen haben, für immer in Ehren halten“, fasst die zweitälteste Tochter des Kardashian-Jenner-Clans zusammen. „Unsere letzte Staffel wird Anfang nächsten Jahres im Jahr 2021 ausgestrahlt“, gibt sie zudem bekannt.

„Mit Liebe und Dankbarkeit“

„Ohne ‚Keeping Up With the Kardashians‘ wäre ich nicht da, wo ich heute bin“, lautet das persönliche Fazit von Kim Kardashian. „Ich bin allen, die mir und meiner Familie in den vergangenen 14 unglaublichen Jahren zugesehen und mich und meine Familie unterstützt haben, so unglaublich dankbar. Diese Show hat uns zu dem gemacht, was wir sind, und ich stehe für immer in der Schuld aller, die unsere Karriere mitgestaltet und unser Leben für immer verändert haben“, schreibt sie und schließt ihren Post „mit Liebe und Dankbarkeit, Kim“.

Die Großfamilie Jenner-Kardashian

Hauptdarsteller der Reality-Serie sind Kris Jenner (64) und ihre große Familie. Sie und der Anwalt Robert Kardashian (1944-2003) waren von 1978 bis 1991 verheiratet und bekamen vier Kinder: Kourtney (41), Kim, Khloé (36) und Rob (33). 1991 heiratete Kris Jenner den Ex-Leichtathletik-Star Bruce Jenner (70), der heute als Caitlyn Jenner lebt. Die beiden haben zwei Töchter: Kendall (24) und Kylie (23).

