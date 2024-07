Lieber neue Formate Aus für „Terra X-Show“: ZDF sendet nur noch zwei Folgen mit Kerner

Johannes B. Kerner moderiert noch zwei Folgen der "Terra X-Show". (wue/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 16:36 Uhr

Das ZDF setzt auf neue Formate und verabschiedet sich deshalb von der "Terra X-Show" mit Johannes B. Kerner. Zwei Folgen soll es in diesem Jahr noch geben, dann ist Schluss.

Johannes B. Kerner (59) wird nur noch durch zwei Folgen von "Die große Terra X-Show" führen. Dann stellt das ZDF das Format ein. Das hat eine Sprecherin des Senders dem Branchendienst "DWDL" bestätigt. Laut des Berichts seien die beiden letzten Folgen demnach wohl schon kürzlich in München aufgezeichnet worden. Das ZDF zeige die letzten Episoden dann am 18. September sowie am 16. Oktober.

"Die große Terra X-Show" war zuletzt unter anderem Anfang Mai zu sehen. Kerner führte mit dem "Terra X"-Experten Harald Lesch (63) durch das Format. Prominente wie Schauspielerin Felicitas Woll (44) und Ex-Biathletin Magdalena Neuner (37) kämpften in jener Ausgabe in Wissensspielen um 20.000 Euro für den guten Zweck.

Neues "Terra X"-Format bereits geplant

Statt an der "Terra X-Show" festzuhalten, möchte das ZDF auf neue Sendungen setzen. "Nach fünf Jahren und 19 Ausgaben werden wir die Show in 2025 aber nicht fortführen, um neue Formate und Genres in der Primetime am Mittwoch anzubieten", wird die Sprecherin zitiert. Von Kerners Showformat "Da kommst Du nie drauf!" hatte sich der Sender schon zuvor getrennt.

Die Marke "Terra X" werde dem Bericht zufolge trotzdem ausgebaut. Demnach starte im Frühjahr 2025 eine Adaption der britischen Wettkampfshow "Race Across the World" unter dem Titel "Terra X – Wettlauf um die Welt". "Hier verknüpfen wir einen packenden und emotionalen Challenge-Ansatz mit dem Wissenskosmos von 'Terra X'", heiße es dazu vom Sender.