"Keine neuen Partner" Außenministerin Annalena Baerbock und ihr Ehemann haben sich getrennt

Annalena Baerbock und Daniel Holefleisch im vergangenen Jahr in Berlin. (wue/spot)

SpotOn News | 22.11.2024, 18:54 Uhr

Ehe-Aus bei Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihrem Ehemann Daniel Holefleisch. Das Paar bestätigt mit einer gemeinsamen Erklärung, dass es sich getrennt hat.

Nach rund 17 Jahren Ehe haben sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (43) und ihr Mann Daniel Holefleisch getrennt. Das hat das Paar in einer gemeinsamen Erklärung bestätigt, die der "Bild"-Zeitung vorliegt.

Video News

Offenbar liegt die Trennung von Baerbock und Holefleisch, die 2007 geheiratet hatten, schon eine Weile zurück. "Wir haben in einem längeren Prozess gemeinsam vor einiger Zeit entschieden, dass wir kein Paar mehr sind", heißt es demnach in dem Statement. Einen Grund für das Ehe-Aus teilen die beiden nicht mit. Das ehemalige Paar wolle möglichen Gerüchten aber zuvorkommen: "Um möglichen Spekulationen zuvorzukommen: Es gibt keine neuen Partner."

Baerbock und Holefleisch konzentrieren sich auf die Familie

Baerbock und Holefleisch haben gemeinsam zwei Töchter. Im Mittelpunkt stehe für die beiden das Wohl ihrer Kinder. "Das Wichtigste bleibt für uns, gemeinsam dafür zu sorgen, dass unsere beiden Töchter in Ruhe und in einem liebevollen Umfeld aufwachsen können", zitiert die Tageszeitung. "Entsprechend wohnen wir auch weiter in unserem gemeinsamen Zuhause in Potsdam."

Zu der Angelegenheit wollen sich die beiden demnach offenbar nicht weiter äußern. "Vor allem zum Wohl unserer Kinder bitten wir eindringlich darum, die Privatsphäre unserer Familie zu respektieren", heißt es abschließend.

Außenministerin Baerbock war 2021 als Kanzlerkandidatin für die Grünen angetreten. In diesem Rahmen erzählte sie der "Bild am Sonntag": "Meine Kinder wissen, wo mein Herz und mein Zuhause sind." Im Wahlkampf ging es damals "nicht ohne Aufgabenteilung: Mein Mann übernimmt die volle Verantwortung und Arbeit zu Hause. Schon die letzten Jahre hat er seine Stunden im Job reduziert, weil ich oft frühmorgens aus dem Haus gehe und in der Nacht nach Hause komme." Holefleisch war zuständig für "Kita, Schule, Hausaufgaben und Pausenbrote".