"Zeit, es zu verarbeiten" Außereheliches Kind: So soll es um Dave Grohls Ehe stehen

Jordyn Blum und Dave Grohl sind seit 2003 verheiratet und habe drei Kinder. (eyn/spot)

SpotOn News | 05.11.2024, 22:38 Uhr

Im September teilte Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl mit, dass er außerehelich Vater geworden ist. Zwei Monate danach soll seine Ehefrau Jordyn Blum die Nachricht allmählich verarbeitet haben.

Dave Grohls (55) Ehe muss aktuell eine der wohl größtmöglichen Krisen überstehen: Im September gab der Frontmann der Band Foo Fighters in einem Instagram-Post bekannt, dass er "außerhalb" seiner Ehe Vater eines kleinen Mädchens geworden ist. Dem US-Magazin "People" verrät ein Insider jetzt, wie das Verhältnis zu seiner Ehefrau Jordyn Blum (48) zwei Monate nach dieser Nachricht angeblich ist.

Blum, mit der Grohl die drei Töchter Violet (18), Harper (15) und Ophelia (10) hat, habe "Zeit gehabt, alles zu verarbeiten", so die anonyme Quelle. Sie wolle "keine übereilten Entscheidungen treffen, da sich das alles auf ihre Mädchen auswirkt". Blum sei zwar nach wie vor unglücklich mit der Situation und habe ihren Ehering abgelegt. "Aber die Dinge haben sich beruhigt. Sie stützt sich auf Freunde", erklärt die Quelle.

Grohl will um seine Familie kämpfen

In seinem Statement erklärte Dave Grohl damals, er liebe seine Familie und tue "alles, was ich kann, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Vergebung zu verdienen". Gemeinsam wolle er mit seiner Frau und den Mädchen nach vorne blicken. Die Eheleute sind seit 2003 verheiratet.

Ein weiterer Insider bestätigte gegenüber "People" demnach, dass der Sänger sich offenbar an dieses Vorhaben halte. "Dave stellt seine Familie in den Vordergrund", betont die zweite Quelle. "Er weiß, dass er es vermasselt hat. Es ist eine dieser Situationen, in denen man nicht erkennt, was man hat, bis man es zu verlieren droht." Der Musiker gebe alles dafür, seine Familie zusammenzuhalten.