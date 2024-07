Dritte Staffel startet am 18. Juli Außerirdischer mit irdischen Gefühlen: „Resident Alien“ ist zurück

Alan Tudyk (r.) spielt erneut den Außerirdischen "Harry", der sich - meist unerkannt - auf der Erde herumtreibt. (lau/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 11:39 Uhr

Die beliebte Sci-Fi-Comedy "Resident Alien" kehrt mit der dritten Staffel auf die deutschen Bildschirme zurück. Lohnen sich die neuen Folgen?

Fans der erfolgreichen und beliebten Science-Fiction-Comedyserie "Resident Alien" dürfen sich auf neue Folgen freuen. Die humorvolle Drama-Serie startet am 18. Juli in die dritte Staffel. Der Pay-TV-Sender Syfy zeigt immer donnerstags um 21 Uhr die acht neuen Episoden aus Season drei im wöchentlichen Rhythmus. Im Anschluss stehen die Folgen auch auf Abruf (u.a. bei Sky) zur Verfügung.

Erzählt wird die skurrile Geschichte des Außerirdischen "Harry" (Alan Tudyk, 53), der die Menschheit auslöschen soll. Doch nachdem das Alien auf der Erde, genauer in dem Städtchen Patience im US-Bundesstaat Colorado, gestrandet ist, entwickelt es menschliche Gefühle und empfindet Zuneigung für die Bewohnerinnen und Bewohner des blauen Planeten.

"Resident Alien": Darum geht es in der Serie

Der Außerirdische "Harry", dessen wahrer Name für Menschen unaussprechlich ist, kommt auf die Erde, um den Planeten von der Menschheit zu befreien. Auf dieser Mission geht jedoch einiges schief, und das Alien stürzt über dem Kaff Patience, Colorado ab. Harry nimmt die Identität des Arztes Dr. Harry Vanderspeigle an, und lernt durch die populäre, reale Serie "Law & Order", wie man sich als forensischer Pathologe zu verhalten hat.

Doch so ganz kann Harry seine wahre Identität nicht verstecken, denn zu ungelenk agiert das Alien unter den Menschen, und nicht jede Verhaltensweise der Erdenbewohner lässt sich aus dem Fernsehen erlernen. Noch dazu kann der junge Max (Judah Prehn, 13) die echte Form des Gestaltwandlers erkennen. Der Außerirdische, der in Patience zum neuen Stadtarzt wird, möchte den Jungen deswegen zunächst ermorden, doch schließlich entwickelt sich zwischen den zwei ungleichen Charakteren eine Art angespannte Vater-Sohn-Beziehung.

So endete Staffel zwei

In der zweiten Staffel von "Resident Alien" überschlugen sich die Ereignisse geradezu. So erfuhren mehr Einwohnerinnen und Einwohner des Örtchens Patience, wie etwa Barkeeperin D'arcy (Alice Wetterlund, 43), dass es sich bei Harry in Wahrheit um ein Alien handelt.

Auch begegnete Harry mit Joseph (Enver Gjokaj, 44) einem anderen Alien. Bei ihm handelt es sich um einen Grey-Hybrid, also eine Mischung aus Mensch und Grey-Alien. Letztere werden auch in der dritten Staffel von "Resident Alien" eine prominente Rolle spielen.

Darum geht es in der dritten Staffel von "Resident Alien"

Denn in den neuen Episoden der Sci-Fi-Comedy beschließt Harry, mit General McCallister ("Terminator"-Star Linda Hamilton, 67) zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wollen sie verhindern, dass die Grey-Aliens ihre finsteren Pläne zur Bekämpfung der Menschheit weiterverfolgen. Kompliziert wird diese Situation durch den Grey-Hybrid Joseph, der in Patience eine Stelle als neuer Deputy-Sheriff antritt.

Alien Harry muss derweil sein Geschäft und sein Privatleben unter einen Hut kriegen. Auch wird sich der Außerirdische in den neuen Episoden zum allerersten Mal verlieben. Darüber sollte vorab nicht zu viel verraten werden, doch Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf für Harry typische Verwicklungen freuen.

Krankenschwester Asta (Sara Tomko, 40) und D'arcy ziehen derweil zusammen, wobei besonders die zuweilen unberechenbare Barkeeperin jede Menge vertrackte Situationen heraufbeschwört. Bürgermeister Ben (Levi Fiehler) und Ehefrau Kate (Meredith Garretson) kämpfen indes mit den traumatischen Auswirkungen ihrer Entführung durch Außerirdische, während Sheriff Mike Thompson (Corey Reynolds, 50) und Deputy Liv Baker (Elizabeth Bowen) die Suche nach dem Mörder des Alien-Trackers fortsetzen.

Lohnt sich die Rückkehr der Syfy-Serie?

Auch die dritte Season der von Serienschöpfer Chris Sheridan ("Family Guy", 56) erdachten Show bietet die gewohnte und bei Fans so beliebte Mischung aus packenden Sci-Fi-Geschichten rund um im Verborgenen agierende Aliens einerseits, und geerdeten Storys über die liebenswerten Bewohnerinnen und Bewohner des kleinen Örtchens Patience andererseits.

Sehenswert ist die Show nach wie vor besonders wegen Hauptdarsteller Tudyk, der mit seinem grandiosen Minenspiel und viel körperlichem Humor die Unbeholfenheit von Alien Harry in sozialen Situationen perfekt auszudrücken vermag. In Staffel drei erhält Tudyk noch mehr gemeinsame Szenen mit dem wunderbaren Darsteller Gjokaj, der Grey-Hybrid Joseph verkörpert. Auch die Liebesgeschichte des Aliens sorgt für zahlreiche komödiantische Momente.

"Resident Alien" ist in den USA übrigens bereits um eine vierte Staffel verlängert worden. Die Abenteuer und Eskapaden von Harry auf dem blauen Planeten gehen also auch nach der aktuellen, dritten Season weiter.