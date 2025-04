Stars Austin Butler enthüllt ‚fundamentalen Einfluss‘ seines Vaters auf seine Kindheit

Austin Butler - The Bikeriders - London Premiere 2024 - UPi Media - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2025, 15:24 Uhr

Austin Butlers Vater hatte einen „fundamentalen Einfluss“ auf seine Kindheit.

Der 33-jährige Schauspieler erinnerte sich daran, dass sein Vater David als Kind einen Lebensstil an den Tag legte, der ihn positiv beeinflusste. Der Freigeist seines Vaters sorgte auch dafür, dass er eine Leidenschaft für die Natur entwickelte.

Er sagte der ‚Times‘: „Mein Vater ist ein sehr praktischer Mann. Sein Lebensstil hat mich grundlegend beeinflusst. Als ich aufwuchs, nahm er mich mit nach Arizona, wo meine Großeltern lebten. Mein Vater zeigte mir diese Abwechslung, indem er mir beigebracht hat, Motorrad zu fahren, Pferde zu reiten oder aufs Land zu gehen.“

Austin begann seine Karriere als Teenager mit kleinen Auftritten in Shows wie ‚Hannah Montana‘ auf dem Disney Channel an der Seite von Miley Cyrus und Nickelodeons ‚Zoey 101‘ mit Jamie Lynn Spears, bevor er in Filmen wie ‚Elvis‘ zum Mainstream-Hollywoodstar wurde.

Austin verlor 2014 seine Mutter Lori, als sie an den Folgen einer Krebs-Erkrankung starb, und gab zu, dass er fast alles aufgegeben hätte, weil er „noch nie Schmerzen erlebt“ hatte, wie er sie zu diesem Zeitpunkt empfand. In einem Roundtable-Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ erinnerte sich der ‚Eddington‘-Star: „Nachdem meine Mutter gestorben war, hatte ich noch nie zuvor solche Schmerzen erlebt und fing an, Fragen zu stellen. Plötzlich war ich mit Ärzten und Menschen in Krankenhäusern zusammen, denen es schlecht ging, und ich dachte: ‚Ist Schauspielerei ein edler Beruf? Soll ich das tun oder soll ich mich auf irgendeine Weise geben, die Menschen helfen kann, die mit Krebs oder so etwas zu tun haben?'“