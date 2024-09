Großer Auftritt Australien: Für Katy Perry wird es sportlich

Katy Perry mit Football und Glitzeroutfit. (hub/spot)

SpotOn News | 26.09.2024, 15:14 Uhr

Katy Perry ist in Melbourne beim "AFL Grand Final" für die Unterhaltung zuständig. Im Vorfeld präsentierte sich die Sängerin schon mal in modischer Höchstform.

Großer Auftritt in Australien: Katy Perry (39) wird beim diesjährigen "AFL Grand Final" am Samstag (28. September) im Melbourne Cricket Ground für das Entertainmentprogramm sorgen. Die Sängerin soll vor dem Endspiel der Australian Football League (AFL) zwischen den Sydney Swans und den Brisbane Lions auftreten.

Im Vorfeld nahm der US-Star in Australien bereits einige Termine wahr. Auf Bildern, die die 39-Jährige mit Football und Siegertrophäe zeigen, trägt sie ein enganliegendes Outfit. Der ärmellose Look glitzerte lila-silbern und bestand aus einem kurzen Top, das über dem Bauchnabel endete und einem enganliegenden, langen Rock. Den hinteren Teil des Outfits schmückte eine wellenförmige Verzierung.

Gab es Streit um Katy Perrys Songliste?

Katy Perry sprach auch über ihre Nervosität vor dem großen Auftritt in Melbourne. "Das wird das Aufregendste sein: 100.000 Menschen, die alle Songs aus voller Kehle mitsingen", sagte sie "ABC News Breakfast". Abseits ihrer Person ist wohl ebenfalls einiges geboten: Schmetterlinge und Hubschrauber werden bei ihrer Bühnenshow unter anderem zu sehen sein, deutete Perry demnach an. Medienberichten zufolge wird die amerikanische Sängerin neben einigen ihrer großen Hits auch einen Song aus ihrem neuen Album "143" vortragen. Das Album, das vor einer Woche erschienen ist, hat allerdings bereits viel Kritik geerntet. Das hat offenbar in Australien zu Diskussionen geführt.

Die Zeitung "Herald Sun" berichtete sogar, es habe einen "Streit" um den Wunsch der 39-Jährigen gegeben, neben einigen ihrer Klassiker auch Songs aus ihrem neuen Album zu spielen. Die AFL wollte Berichten zufolge nur die großen Hits hören bei ihrem Auftritt. Die beiden Seiten sollen sich dann angeblich auf einen Kompromiss geeinigt haben und es werde nun erwartet, dass Katy Perry während der Show einen neuen Titel und vier ihrer älteren Hits singen wird.