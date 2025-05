Film Avengers: ‚Doomsday‘ und ‚Secret Wars‘ werden verschoben

Pedro Pascal - red carpet during the Oakland Premiere of Freaky Tales - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2025, 11:00 Uhr

‚Avengers: Doomsday‘ und ‚Avengers: Secret Wars‘ wurden beide verschoben.

Disney hat bestätigt, dass die mit Spannung erwarteten Filme der Marvel Studios verschoben wurden und ‚Doomsday‘ am 18. Dezember 2026 auf die große Leinwand kommen soll. Der Film, in dem Pedro Pascal, Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Letitia Wright und Paul Rudd mitspielen werden, sollte ursprünglich am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen. Wegen der Verschiebung von ‚Doomsday‘ wurde auch die Veröffentlichung von ‚Secret Wars‘ umgeplant. Der Film wird am 17. Dezember 2027 in die Kinos kommen, nachdem er ursprünglich für den 7. Mai 2027 geplant war.

Darüber hinaus hat Disney mehrere Filme des Marvel Cinematic Universe (MCU) aus dem Programm genommen. Ein „Untitled Marvel“-Film stand für den 13. Februar 2026 im Kalender, aber dieser wurde wieder gestrichen. Außerdem hatte man erwartet, dass weitere bisher unbetitelte Marvel-Filme am 6. November 2026 und am 5. November 2027 erscheinen würden, aber beide wurden in „Untitled Disney“-Filme umgeändert. Damit sind ‚Doomsday‘ und ‚Spider-Man: Brand New Day‘ die einzigen beiden Marvel-Filme, die nun im nächsten Jahr im Programm stehen.