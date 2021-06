Avril Lavigne und Tony Hawk begeistern mit lustigem TikTok-Video

Avril Lavigne auf einem Event in Los Angeles 2020. (nra/spot)

22.06.2021 13:38 Uhr

Avril Lavigne und Tony Hawk sorgen auf TikTok aktuell für Kindheitserinnerungen bei ihren Fans. Die Sängerin und der Skater haben gemeinsam einen lustigen Clip gepostet. Ganz im Stil der frühen 2000er...

Auch Sängerin Avril Lavigne (36) kann sich dem Hype um die Video-Plattform TikTok nicht entziehen. In ihrem ersten Clip holt sie sich sogar prominente Unterstützung von Skater-Legende Tony Hawk (53) ins Boot. In dem kurzen Video bewegt die Musikerin ihre Lippen zu einem ihrer größten Hits,“Sk8er Boi“. Passend zum Songtext, in dem es um eine Ballett-Tänzerin geht, die von einem Skater schwärmt, schwenkt die Kamera dann zu Hawk, der mit seinem Skateboard ein paar Tricks auf einer Mini-Halfpipe vorführt.

In dem TikTok-Clip verwandelt sich die Musikerin auch optisch in ihr 18-jähriges Ich, trägt ein ärmelloses Shirt und eine lose Krawatte – in den frühen 2000ern eine Art Markenzeichen der kanadischen Pop-Punk-Sängerin.

Avril Lavigne weckt Nostalgie-Gefühle

Bereits vor ihrem TikTok-Debüt versuchte sich die Musikerin an der identischen Rampe, wie sie auf Instagram zeigte, und bewies dabei, dass Tony Hawk definitiv der bessere Skater ist.

Kommentare unter dem Clip zeigen, wie begeistert ihre Fans sind, zwei Ikonen der Jahrtausendwende gemeinsam vor der Kamera zu sehen. Das kurze Video mit Avril Lavigne und Tony Hawk hat nach nur 15 Stunden bereits über elf Millionen Klicks.