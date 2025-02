Musik Avril Lavigne wird Debüt bei der ‚Vans Warped‘-Tour geben

Avril Lavigne - CMA Fest 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2025, 18:00 Uhr

Avril Lavigne wird ihr Debüt bei der Wiederbelebung der Vans Warped Tour geben.

Die Pop-Punk-Ikone der 2000er kündigte an, dass sie am 14. und 15. Juni in Washington D.C. auftreten wird. Das Line-up umfasst auch Künstler wie Simple Plan, 3OH!3, Bowling for Soup und Beauty School Dropout.

Die ‚Sk8er Boi‘-Hitmacherin teilte ein Video auf Instagram, in dem ein Kuchen zu sehen ist, der die Daten ihrer Auftritte verrät. Dazu schrieb sie: „Die ‚Warped Tour‘ kommt zurück! Genau, lasst uns feiern. Wir sehen uns bald, D.C.“ In einer Erklärung fügte Avril hinzu: „So viele der Bands, die ich gehört habe, haben mit dieser legendären Tour angefangen, und viele meiner Freunde sind nostalgisch, was diese Sommer auf Parkplätzen angeht. Deshalb freue ich mich, Teil dieser neuen Version zu sein.“

Weitere Stationen sind Long Beach, Kalifornien, am 26. und 27. Juli, sowie Orlando, Florida, am 15. und 16. November. Es wird die erste ‚Warped Tour‘ seit 2019 sein, als 311, Blink-182, Bad Religion und The All-American Rejects die Headliner waren. Gründer Kevin Lyman sagte zuvor gegenüber ‚Rolling Stone‘ über das Comeback der Tour zum 30. Jubiläum: „Die Leute merken erst, dass etwas wichtig war, wenn es weg ist. Es hat immer Spaß gemacht – und ich hoffe, wir können viel davon wieder einfangen.“ Seit ihrer Gründung 1995 hat die ‚Warped Tour‘ Auftritte von Bands wie My Chemical Romance, Paramore, Fall Out Boy, Green Day und sogar Eminem und den Black Eyed Peas gesehen.