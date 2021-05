„Awake“ neu bei Netflix: Na dann, gute Nacht!

"Awake" neu bei Netflix: Na dann, gute Nacht!

15.05.2021 21:20 Uhr

Der Juni hält bei Netflix einige aufregende Neuigkeiten parat. Neben neuen Staffeln beliebter Serien auch spannende Filme wie "Awake".

In den Hauptrollen: Die US-amerikanische Schauspielerin Gina Rodriguez, bekannt aus „Deepwater Horizon“ (2016) oder der Serie „Jane The Virgin“, für die sie als Beste Serien-Hauptdarstellerin mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde.

An der Seite der Netflix-Stammschauspielerin zu sehen: Jungstar Ariana Greenblatt. Die heute est 13-Jährige erlangte breite Bekanntheit durch ihre Rolle in der Disney-Channel-Serie „Mittendrin und kein Entkommen“. In „Avengers: Infinity War“ spielte sie 2018 die junge Version von Gamora (Zoe Saldana).

Darum geht’s in „Awake“

In der Rolle des Sohnes ist der 19-jährige US-Amerikaner Lucius Hoyos (Netflix‘ „Between“, 2015) zu sehen.

Hier die Story: Nachdem weltweit plötzlich sämtliche elektronischen Geräte ausgefallen sind und die Menschen allerortens einfach nicht mehr schlafen können, bricht überall das totale Chaos aus: Plünderungen, Gewalt, Panik. Einzig Jill, eine ehemalige Soldatin mit schwieriger Vergangenheit, könnte mit ihrer Tochter den Schlüssel zur Lösung aller Probleme haben.

Doch kann Jill ihre Tochter Matilda sicher deren Bestimmung zuführen und mit ihr die Welt retten, bevor sie selbst den Verstand verliert?

„Awake“ ist ganz klar etwas für Fans von „Bird Box“, „A Quiet Place“ oder „Children of Men“. Start bei Netflix ist am 9. Juni 2021 um 09:00 MESZ.