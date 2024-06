"Wir sind überglücklich" „AWZ“-Star Marc Dumitru und seine Kristina sind Eltern geworden

Kristina und Marc Dumitru sind ELtern geworden. (ili/spot)

SpotOn News | 13.06.2024, 13:01 Uhr

"Alles was zählt"-Star Marc Dumitru und seine Ehefrau, Schauspielerin und Sängerin Kristina Dumitru, sind Eltern geworden. Ihr Sohn kam vor ein paar Tagen zur Welt.

Das Schauspielerehepaar Kristina (34) und Marc Dumitru (37) hat jetzt einen kleinen Sohn. Die freudige Babynews verkündete der "Alles was zählt"-Star auf seiner Instagram-Seite und dem Serien-Account mit den Worten: "Was lange währt, wird endlich gut – und es könnte besser nicht sein. Wir sind jetzt zu dritt und überglücklich." Dazu zeigt der frischgebackene Papa ein Foto von sich, wie er stolz lächelnd sein Kind in einer Babyschale eine Straße entlang trägt.

Unter dem Post gratulieren viele Schauspielkolleginnen wie Nadine Menz (34) – "Herzlichen Glückwunsch" – oder Sila Sahin (38) – "Gratuliere Marc !!! Wie schööööön".

Video News

Marc Dumitru: "Es war unfassbar, das mitzuerleben"

Den Namen verraten die Dumitrus zwar noch nicht, ein paar Details von der Geburt gab der Schauspieler dem Sender RTL aber preis.

Das wichtigste zuerst: "Meiner Frau und unserem Kleinen geht es gut, wir sind überglücklich", sagt Marc Dumitru. "Wir sind so dankbar, dass er endlich da ist und freuen uns jetzt wahnsinnig auf unser Leben zu dritt", fügt er hinzu.

So weit, so gut. Doch die Geburt scheint nicht ohne gewesen zu sein, denn Dumitru sagt auch: "Meine Frau ist mit ganz viel Vertrauen in die Geburt gegangen und musste dann so viel mehr Kräfte mobilisieren als erwartet – woher sie die genommen hat, weiß ich beim besten Willen nicht." Es sei unfassbar gewesen, das mitzuerleben.

Jetzt stehen erst mal das gemeinsame Kennenlernen und viel Erholung für Mama Kristina auf dem Programm.

Marc und Kristina Dumitru lernten sich bei "Das Haus Anubis" kennen

Marc Dumitru und Kristina Schmidt, wie sie mit Mädchennamen heißt, lernten sich 2009 bei den Dreharbeiten zur Jugendserie "Das Haus Anubis" kennen.

Ihre beruflichen Wege trennten sich nach dem Ende der Dreharbeiten zur Serie im Jahr 2012 allerdings: Er blieb der Schauspielerei treu und war unter anderem in der RTL-Serie "Nachtschwestern" zu sehen und spielt seit 2022 die Rolle des Kilian Reichenbach bei "Alles was zählt". Ehefrau Kristina kehrte der Schauspielerei den Rücken und studierte von 2012 bis 2018 Grundschullehramt. Im Jahr ihres Abschlusses feierten die beiden auch ihre Traumhochzeit.