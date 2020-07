Donnerstag, 30. Juli 2020 21:49 Uhr

Axel Schulz: Die Ehefrau lässt ihn da nicht ran!

Ex-Boxer Axel Schulz ist zwar gelernter Mechaniker, aber heimische Reparaturen hat ihm Ehefrau Patricia strengstens untersagt

Axel Schulz ist nicht nur ehemaliger Schwergewichtsboxer, sondern auch gelernter Fernsehmechaniker. Doch trotz handwerklicher Vorbildung sind Heimwerker-Projekte mittlerweile für ihn gestrichen.

„Ich darf zu Hause gar nichts mehr machen“, gesteht der 51-Jährige im Interview mit Quasselstrippe und Entertainerin Barbara Schöneberger für deren barba radio-Sendung „Mit den Waffeln einer Frau“. „Habe ich verboten bekommen. Von meiner Frau. Ich darf nichts mehr anfassen.“ Der Grund: Aus Sicht von Gattin Patricia fange er zu oft zu viele Baustellen gleichzeitig an. „Ich will dann immer alles auf einmal haben. Und deswegen entscheidet sie jetzt alles alleine und fragt dann nur, wen sie anrufen soll.“ Was ihn besonders wurmt: „Und bezahlen darf ich auch noch.“

Erste Niederlagen bei der Ausbildung

Sogar in seinem Ausbildungsberuf habe er mal eine ziemlich empfindliche Niederlage erlitten. Das heimische Fernsehgerät habe nicht mehr funktioniert. „Dann habe ich versucht, jemanden in Frankfurt/Oder zu finden, der das Ding reparieren kann – aber der Fernseher war allen zu groß“, erzählt er bei barba radio. Schließlich habe er aber in Berlin doch noch eine Werkstatt gefunden. Das Gerät wurde abgeholt – dazu musste immerhin Strecke von 100 Kilometern zurückgelegt werden. Am nächsten Tag folgte ein Anruf: „‚Schulz, ein bisschen doof bist du auch, wa? Hast du zu viel auf den Kopf gekriegt?‘“ Was war passiert? Der Fernseher war ok, lediglich die Steckdose im Wohnzimmer war defekt.

Palmen im Garten

Vor Kurzem sei er allerdings dann doch mal wieder als Heimwerker in den Ring gestiegen. Im Schulzschen Garten sollten mehrere zweieinhalb Meter hohe Palmen gepflanzt werden. „Da durfte ich die Löcher mit meinem Hausmeister buddeln“, so Schulz. „Doch das war es dann aber auch. Sieht jetzt total geil aus. Das war ein schönes Investment, gerade in der Corona-Zeit.“

