Stars Ayda Field Williams: Sie spricht offen über ihre Erfahrungen mit der Leihmutterschaft

Robbie Williams and Ayda Field - Theatre Royal Haymarket 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2025, 09:00 Uhr

Ayda Field Williams verriet, dass sie sich wie eine Versagerin fühlte, da sie ihr Baby nicht selbst austrug und eine Leihmutter hatte.

Die Schauspielerin ist mit Robbie Williams verheiratet und das Paar hat die vier gemeinsamen Kinder Teddy (12), Charlie (10), Coco (6) und Beau (5).

Für ihre jüngsten beiden Kinder habe das Paar eine Leihmutter gehabt, die ihren Nachwuchs austrug und sicher auf die Welt brachte. Und die 45-jährige Prominente hat jetzt darüber gesprochen, dass sie sich damals wie eine „Versagerin“ gefühlt habe, da sie nicht schwanger sein und ihr eigenes Baby austragen konnte. Ayda erzählte in der ersten Episode von ‚Loose Women: The Podcast‘: „Ich fühlte mich so, als wäre es ein Versagen meinerseits.“ Field Williams fügte hinzu, dass sie ihre Tochter Coco bei ihrer Geburt selbst mit ihrer Leihmutter entbunden habe: „Ich habe Coco aus unserer Leihmutter entbunden, ich mit meinen eigenen Händen.“ Robbie hatte zuvor gesagt, dass ihre beiden jüngsten Kinder mit gefrorenem Sperma gezeugt werden mussten.