Bei Autounfall „Baby Driver“-Star Hudson Meek mit 16 Jahren gestorben

Hudson Meek im September 2024 bei der Premiere von "A Different Man" in Frankreich. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.12.2024, 08:56 Uhr

Er wurde nur 16 Jahre alt: Schauspieler Hudson Meek, unter anderem bekannt aus "Baby Driver", ist tot. Laut Medienberichten fiel er aus einem sich bewegenden Fahrzeug.

Hudson Meek (2008-2024) ist tot. Der junge Schauspieler, unter anderem bekannt aus dem Actionthriller "Baby Driver" (2017), starb laut CNN vergangene Woche nach einem Sturz aus einem sich bewegenden Fahrzeug in Vestavia Hills im US-Bundesstaat Alabama.

Umstände werden weiter untersucht

Der Teenager habe bei dem Unfall am 19. Dezember ein Trauma durch stumpfe Gewalteinwirkung erlitten und wurde in ein Krankenhaus in Birmingham eingeliefert, wo er am 21. Dezember seinen Verletzungen erlag. Laut CNN werden die Umstände von Meeks Tod weiter untersucht.

"Seine 16 Jahre auf dieser Erde waren viel zu kurz, aber er hat so viel erreicht und hat jeden, den er traf, erheblich beeinflusst", heißt es in einem Statement auf dem Instagram-Account des Verstorbenen. In einer Todesanzeige wird Meek zudem als "reflektiert und aufmerksam" beschrieben. "Er liebte das Skifahren und konnte mit Leichtigkeit die schwierigsten Pisten befahren, an die sich sonst niemand in der Familie herantraute", zitiert CNN aus dem Nachruf.

Hudson Meek stand bereits als Kind vor der Kamera. 2017 verkörperte er eine jüngere Version von Ansel Elgorts (30) Charakter Baby in dem Film "Baby Driver". Zudem ist er als Synchronsprecher in der Kinder-Zeichentrickserie "Badanamu Stories" zu hören.