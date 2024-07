Sie zeigt ihren Babybauch Baby Nummer zwei: Schauspielerin Jasmin Minz ist erneut schwanger

Jasmin Minz wird wieder Mutter. (hub/spot)

SpotOn News | 21.07.2024, 09:25 Uhr

Jasmin Minz erwartet erneut Nachwuchs. Auf Instagram verkündete die Schauspielerin die freudige Nachricht mit einem Babybauchbild.

Schöne Nachrichten von "Alles was zählt"-Star Jasmin Minz (31): Die 31-Jährige ist erneut schwanger. Auf Instagram schreibt die Schauspielerin zu einem Bild, auf dem unter ihrem kurzen weißen Top bereits ein Babybauch zu erkennen ist: "Die letzten Wochen war es etwas still hier wegen sehr müde und so. Well, jetzt wisst ihr warum. Baby No. 2 is coming!"

Dazu setzte Minz, die auf dem Bild mit Eis in der Hand zu sehen ist, die Hashtags: "#babynews #babyno2 #schwanger". Ein weiterer Beitrag zeigt sie von der Seite, wie sie einen Bürgersteig entlangspaziert, stehen bleibt und sich über den Bauch streichelt. Dazu heißt es: "Wir haben das Eis… Und wir haben das Baby." Ihre Fans und Follower hinterlassen im Kommentarbereich zu den Beiträgen bereits zahlreiche Glückwünsche.

"Die zweite Schwangerschaft ist nicht mehr so entspannend"

Im Interview mit dem Sender RTL verriet Jasmin Minz zudem: "Die zweite Schwangerschaft ist nicht mehr so entspannend wie die erste, weil ja schon ein Kind vorhanden ist zuhause, was meine Aufmerksamkeit und Kraft und Energie braucht. Insofern merke ich schon, dass diese Schwangerschaft mich ein bisschen mehr Kraft kostet als die erste." Weiter erzählt die 31-Jährige, dass sie bei der ersten Schwangerschaft zu Beginn mit Übelkeit zu kämpfen hatte, das sei dieses Mal anders. Nur die Müdigkeit verspüre sie erneut, so Minz, deren Schwangerschaftsgelüste demnach aus Pasta und Gummibärchen bestehen. Ob es ein Junge oder Mädchen wird, wissen die werdenden Eltern noch nicht.

Im Frühjahr 2023 war Jasmin Minz zu "Alles was zählt" zurückgekehrt. In der beliebten RTL-Serie, in der sie seit 2020 zu sehen ist, verkörpert sie Kim Steinkamp. Die Schauspielerin hatte sich ein Jahr zuvor in die Babypause verabschiedet. Im Mai 2022 begrüßten sie und ihr Ehemann einen Sohn in ihrer Familie.