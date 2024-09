Bilder bei Instagram Babybauchfotos von Ehefrau Sara: Ilkay Gündogan wird wieder Vater

Ilkay Gündogan und Ehefrau Sara sind seit 2022 verheiratet. (jom/spot)

SpotOn News | 24.09.2024, 07:10 Uhr

Ilkay Gündogan und Ehefrau Sara haben bei Instagram verkündet, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Auf den Familien- und Babybauchbildern posieren sie mit ihrem Sohn.

Ilkay Gündogan (33) wird zum zweiten Mal Vater. Der Manchester-City-Spieler, der im Sommer 2024 aus der deutschen Nationalmannschaft austrat, und Ehefrau Sara Gündogan (29) haben am vergangenen Montag (23. September) bei Instagram die Schwangerschaft mit zwei Schwarz-Weiß-Bildern verkündet.

"Wir träumen von dir"

Auf den Fotos ist das Ehepaar mit Sohn Kais (1) zu sehen, der im Arm seines Vaters kuschelt und im zweiten Bild den Babybauch seiner Mutter streichelt. Sara Gündogan gibt den Blick auf ihren deutlich gewölbten Bauch durch eine aufgeknöpfte Bluse frei. "Wir träumen von dir", schrieben die werdenden Eltern zu den beiden Fotos. In den Kommentarspalten gratulieren unter anderem Robert Andrichs (30) Frau Alicia Andrich und Ann-Kathrin Götze (34), Ehefrau von Mario Götze (32), zum erneuten Babyglück.

Ilkay Gündogan und seine Ehefrau sind seit 2022 verheiratet. Im März 2023 gaben sie auf Instagram die Geburt ihres ersten Kindes bekannt. Das Paar teilte in einem Beitrag gleich drei Schwarz-Weiß-Fotos, die die frischgebackenen Eltern im Krankenhaus mit ihrem kleinen Sohn zeigen. "Unsere Liebe ist hier", schrieb das Paar und verriet dabei auch: Ihr Junge hört auf den Namen Kais Gündoğan und kam am 15. März zur Welt.

Im Rahmen der heimischen Europameisterschaft plauderte Ilkay Gündogan im Interview mit der "Bild am Sonntag" über den Spagat zwischen dem Leben als Familienvater und als Fußballspieler: "Das ist nicht so einfach. […] Der Kleine soll auch nicht jede Woche im Flieger sitzen müssen oder in Hotels übernachten. Zum Glück gibt es heutzutage Sachen wie Facetime – das ersetzt natürlich die persönliche Nähe nicht ansatzweise, aber trotzdem kann ich so jeden Tag mit meiner Frau sprechen und auch den Kleinen sehen."

Obwohl der deutsche Kapitän türkische Wurzeln hat, herrscht eine andere "Amtssprache" im Hause Gündogan, verriet er weiter. "Gegenüber Kais versuchen wir uns beide auf Englisch zu fokussieren." Das liege neben seiner eigenen Herkunft auch an der seiner Frau: "Die Muttersprache meiner Frau ist Französisch, sie spricht aber auch Italienisch, da sie jahrelang in Italien gelebt und gearbeitet hat. Und ich komme aus einem deutsch-türkischen Haushalt. In Barcelona sprechen nahezu alle nur Spanisch. Der Kompromiss von all dem ist dann meist Englisch."