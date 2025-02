Erstes Bild veröffentlicht „Babylon Berlin“: Dreharbeiten zur letzten Staffel sind gestartet

Das erste Bild der finalen Staffel "Babylon Berlin" verspricht eine mysteriöse Atmosphäre. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.02.2025, 13:47 Uhr

Die Kameras für das große Finale von "Babylon Berlin" sind angelaufen. Derzeit wird die fünfte und letzte Staffel der international gefeierten Serie gedreht. Die Handlung spielt unmittelbar nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler.

Die Dreharbeiten zur fünften und letzten Staffel von "Babylon Berlin" sind gestartet. Die Produktionsfirma Beta Film gab bekannt, dass in Berlin derzeit die finalen acht Episoden der international erfolgreichen deutschen Serie gefilmt werden. Die Federführung für den großen Showdown hat erneut das Regietrio Henk Handloegten (56), Achim von Borries (56) und Tom Tykwer (59) übernommen.

Davon handelt die finale Staffel

Die Handlung der finalen Staffel, die auf Volker Kutschers fünftem Roman "Märzgefallene" basiert, setzt am 30. Januar 1933 an – dem Tag, an dem Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. In den folgenden fünf Wochen bis zur Reichstagswahl am 5. März 1933 überschlagen sich die Ereignisse in Deutschland. Diese entscheidende Phase der deutschen Geschichte bildet den historischen Rahmen für die letzte Ermittlung der Hauptfiguren Gereon Rath (Volker Bruch, 44) und Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries, 34).

Charlotte will eine Serie von Morden an ehemaligen Frontsoldaten aufklären. Die Anzeichen verdichten sich, dass es eine direkte Verbindung zur Vergangenheit ihres untergetauchten Kollegen Gereon gibt – und zu der des neuen Reichskanzlers.

Ein Finale, das "die Fans verdienen"

"'Babylon Berlin V' wird phänomenal. Wir arbeiten ununterbrochen daran, die neue Staffel so spektakulär wie möglich zu gestalten, was den Look, die Drehorte und einen der wichtigsten Bestandteile der Serie angeht: die Musik", erklären die drei Regisseure in einem gemeinsamen Statement. Ziel der Staffel sei es, "die fünf Wochen zu Beginn des Jahres 1933 unter die Lupe [zu nehmen], die das Land auf den Kopf stellen" und damit ein Finale zu bieten, "das die Serie und vor allem ihre Fans verdienen".

Gegenüber "The Hollywood Reporter" erklären die Regisseure, dass sie besonders mit dem Klischee aufräumen wollen, "dass alle Deutschen es nicht erwarten konnten, Nazis zu werden. Das stimmt nicht, in Wirklichkeit war die Gesellschaft zerrissen", betont Tykwer. "Jede Figur [in der Serie] wird Stellung beziehen müssen."

Zusammen mit der Ankündigung wurde auch das erste Bild aus der fünften Staffel veröffentlicht. Darauf ist die Silhouette von Volker Bruch in seiner Rolle als Ermittler Gereon Rath zu sehen, der nur als Schatten vor einem hellen Lichtstrahl steht – und damit schon einen Ausblick auf die mysteriöse Atmosphäre der letzten Episoden gibt.

"Babylon Berlin" läuft seit sieben Jahren

"Babylon Berlin" hat seit der Premiere 2017 national und international große Erfolge gefeiert: Mit 100 Millionen Streams allein in der ARD-Mediathek ist sie eine der erfolgreichsten deutschen Produktionen überhaupt und wurde in 140 Länder verkauft.

Nach der vierten Staffel, die 2021 gedreht wurde, stand die Zukunft der preisgekrönten Serie auf der Kippe, weil sich Sky Deutschland aus dem Projekt zurückgezogen hatte. ARD Degeto beauftragte das Finale schließlich ohne die Beteiligung des Pay-TV-Senders. Wann die letzten Episoden ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt.