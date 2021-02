01.02.2021 20:45 Uhr

Babypfunde: So viel hat Jessica Paszka zugenommen

So eine Schwangerschaft hat es ganz schön in sich: Übelkeit, die Hormone fahren Achterbahn und dann sind da auch noch die Babypfunde. Jessica Paszka kann davon ein Lied singen. Die Ex-„Bachelorette“ ist zum ersten Mal schwanger und hat jetzt auf Instagram verraten, wie es ihr aktuell geht.

Seit Oktober 2020 sind Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (33) offiziell ein Paar. Seitdem ist viel passiert: Ein Umzug nach Ibiza und Jessicas Schwangerschaft. Im Dezember verkündeten die beiden, dass sie Eltern werden und die Freude dürfte nicht größer sein. Den Weg von der Bachelorette zur Kleinfamilie können ihre Fans auf Instagram verfolgen. Dort teilt die 30-Jährige regelmäßig ein Schwangerschafts-Update. Jetzt hat sie verraten, wie es um ihre Babypfunde steht und wie sie sich damit fühlt.

Plus 19 Kilo

Auf Instagram teilt Jessica jetzt einen Clip, in dem sie in enger Lederhose und bauchfreiem Oberteil posiert und verrät: „Ich bin schon 19 Kilo schwerer und freue mich von Tag zu Tag mehr auf unseren kleinen Schatz!“ Das Glück steht der Freundin von Johannes Haller buchstäblich ins Gesicht geschrieben: Jessica strahlt so schön wie nie zuvor.

Noch nie so wohl gefühlt

An ihrer aktuellen Gefühlslage lässt sie auch ihre Fans teilhaben. Zum Kilo-Update schreibt sie außerdem: „Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Diese Zeit ist magisch und besonders.“

Das sagen die Fans

Die Fans und Follower lieben den Schwangerschaftslook und überhäufen die 30-Jährige mit Komplimenten. Über 400 Kommentare finden sich unter dem Post. Darunter auch die ein oder andere prominente Stimme. Moderatorin Frauke Ludowig schreibt: „Du siehst aber auch wirklich super aus!“ Finden auch Sarah Lombardi und Juliette Shoppmann.

Neues Leben auf Ibiza

Grund für die ganzen Glücksgefühle ist wohl nicht nur die Schwangerschaft, sondern auch Jessicas Umzug nach Ibiza. Gemeinsam mit Johannes zog sie dort vor wenigen Tagen in ein Haus: „Mir fehlt einfach an nichts… ich kann Euch dieses Gefühl einfach nicht beschreiben …“, teilt Jessica ihr Glück auf Instagram. Die Geburt ihres Babys wird diesem Glück wohl noch einmal die Krone aufsetzen und es dauert gar nicht mehr lange, bis die beiden ihren kleinen Schatz in den Armen halten können es gar nicht mehr lange: Im Mai soll der Nachwuchs schon zur Welt kommen. (AB)