Bachelor 2019: Basketball-Star Andrej Mangold ist der Neue

Montag, 3. Dezember 2018 14:53 Uhr

Heute wurde der Starttermin für die kommende „Bachelor“-Staffel bekanntgegeben, nun wird sogar der neue Rosenkavalier enthüllt: Andrej Mangold ist es! Und der sieht tatsächlich aus wie Hollywood-Star Jesse Williams.

Grüne Augen, durchtrainierter Körper und goldbraune Haut – Hottie Andrej wird schon ab dem 2. Januar die Frauenherzen der TV-Nation höher schlagen lassen. Eine Woche früher als gewohnt.

Der 31-jährige ist in Hannover geboren, sein Großvater ist Amerikaner und wohnt in New York, der Großvater väterlicherseits kommt aus Lettland. Eine interessante Mischung, die der Schönling durchaus verkörpert.

Er ist Sportler und Unternehmer

Der Profi-Basketballer spielt seit seinem fünften Lebensjahr und war bereits für mehrere Bundesligisten tätig. Dazu sagte er: „Der Sport war immer eine prägende Säule in meinem Leben und hat mich bis heute sehr gut begleitet und mein Leben abwechslungsreich gestaltet.“

Die 1,90 große Sportskanone ist gelernter Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und hat sich 2014 mit „Das Kaugummi“ selbstständig gemacht. Gemeinsam mit zwei Geschäftspartnern kümmert er sich um Herstellung, Verkauf und PR des eigens entwickelten Produkts. 2016 stellten sie ihr Produkt in „Die Höhle der Löwen“ vor.

Nun wird es jedoch Zeit für die Liebe, denn Andrej ist seit Anfang 2018 Single. Der Beau freut sich schon darauf, die 20 Damen kennenzulernen.

Dazu sagte er: „Ich bin seit Anfang 2018 Single und gespannt auf diese Art und Weise des Datings. Mit Social Media ist das Kennenlernen heute so schnell geworden, das finde ich sehr schade. Bei ‚Der Bachelor‚ sind Kameras dabei, okay, aber wenn man die Chance hat, über einen längeren Zeitraum hinweg abseits vom Alltag Frauen intensiv kennen zu lernen, so ganz ohne Nebengeräusche, … das finde ich sehr spannend!“

Gemeinsam mit den liebeshungrigen Damen geht es diesmal nach Mexiko. Wird Andrej die große Liebe finden?

Am Mittwoch, 2. Januar startet „Der Bachelor“ um 20.15 Uhr. RTL sendet die neue Staffel in insgesamt neun zweistündigen Folgen – inkl. „Der Bachelor – Das große Finale“ Anfang März.