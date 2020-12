24.12.2020 21:26 Uhr

Bachelor Andrej Mangold: Gibt’s da schon ’ne Neue?

Bachelor Andrej Mangold feiert in diesem Jahr Weihnachten als Single - oder etwa doch nicht? Auf Instagram machte er jetzt ziemlich seltsame Andeutungen.

Der 33-Jährige ist offenbar gerade auf dem Weg zu seiner Familie nach Hannover. Das verkündete er heute auf Instagram, aber das ist noch nicht alles. Mangold wollte sich anscheinend auch noch ganz dringend zum Thema neue Frau in seinem Leben äußern.

„Das Schicksal wird es regeln“

Unter einigen Followern sei während eines Q&A’s die Frage aufgekommen, ob er sich nicht nach einer neuen Frau sehnen würde. Und das kann der Ex von Jenny Lange ziemlich deutlich beantworten. „Natürlich sehne ich mich gerade in dieser Zeit nach jemandem, mit dem ich Zweisamkeit genießen kann“. Und weiter: „Ich werde nichts übers Knie brechen und es die Zeit und das Schicksal regeln lassen. Wenn jemand in mein Leben tritt oder vielleicht auch schon getreten ist, schaue ich mir das Ganze genau an und schaue wohin die Reise geht“.

„So nötig hab ich’s dann auch nicht“

Was? Vielleicht schon getreten ist?! Das klingt ganz danach als hätte sich eine Neue bereits den Weg in sein Herz gebannt. Vielleicht sogar jemand, den er über Instagram kennengelernt hat? Genug Auswahl scheint ja da zu sein. „Ja, auf Instagram kommt sehr sehr viel, aber ich werde jetzt nicht aktiv in meinen Posteingang gehen und rausfiltern und gucken, wer da jetzt eine potentielle Frau ist. So nötig hab ich’s dann auch wieder nicht“. Möglicherweise braucht er ja gar nicht mehr filtern…

Und was macht Jennifer Lange so? Die zeigt sich munter und gut gelaunt wie eh und je. Zur Zeit verweilt sie ebenfalls bei ihrer Familie, zeigt sich mal mit ihrer Mama beim Kochen oder beim weihnachtlichen Aufstyling mit hübschen Locken.

Jenny trauert nicht

Viele Fans hoffen inzwischen immer noch, dass das einstige Traumpaar, dessen Beziehung unter anderem sicherlich auch an der Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ 2020 scheiterte, wieder zusammenkommt. Immerhin machte Mangold vor wenigen Wochen klar, dass er noch immer Gefühle für sie habe und die nicht einfach so verschwinden würden. Jenny hingegen postet sexy-leidenschaftliche Dancemoves mit ihrem Tanzpartner Jonas – der erst kürzlich auf Insta dementierte, dass beide ein Paar seien – und äußert sich sonst herzlich wenig zu ihrer Ex-Beziehung. Tja, die einen verarbeiten es so, die anderen so…