Bachelor-Chaos geht weiter: Niko trifft Michèles beste Freundin

29.03.2021 12:44 Uhr

Wie geht es weiter mit Bachelor Niko und Michèle? Eine Frage, die nicht nur den Fans und Zuschauern unter den Fingernägeln brennt. Auch Michèles beste Freundin Ina will endlich Klartext reden. Gemeinsam treffen die beiden Frauen auf Niko...

So ein Liebeschaos gab es beim Bachelor noch nie. Nach dem Niko (30) Favoritin Michèle (26) nach Hause geschickt hat, holt er sie zurück und verweigert ihr dann doch die letzte Rose. Die bekommt Konkurrentin Mimi, die Niko direkt nach dem Finale jedoch abserviert. Der Grund? Da sind doch noch Gefühle für Michèle. Verständlich, dass deren beste Freundin Ina allerdings kein gutes Haar an den Typen lässt, der Michèle bereits zweimal verletzt hat. In einem gemeinsamen Interview treffen die beiden Freundinnen auf Niko und geben ein Beziehungs-Update.

Niko, Mimi, Michèle und das große Gefühlschaos

Das große Bachelor Finale liegt bereits einige Monate zurück und Niko hat seine Gefühle inzwischen sortiert. Im Interview verrät er, wie es überhaupt zu dem großen Liebeswirrwarr kommen konnte. „Es waren unterschiedliche Gefühle. Also bei Michèle war auch definitiv immer so ein bisschen Angst mit dabei. Angst, dass man selbst verletzt wird.“ Mimi hingegen konnte Niko „Sicherheit“ geben. „Aber trotzdem bin oder war ich auch fasziniert von Michèle die ganze Zeit.“, gesteht er.

Bachelor Niko braucht Abstand von der Situation

Im Gespräch mit RTL erklärt Niko, dass er erstmal Abstand zu der ganzen Situation brauchte und verrät, dass seine Gefühlslage nun inzwischen „sortierter“ ist. Scheint ganz so als wüsste er nun was er will. Klar wird, Rosengewinnerin Mimi ist es nicht. „Mimi ist definitiv eine ganz, ganz tolle Frau aber ich glaub bei uns wäre das dann nicht mehr als Freundschaft.“, gesteht Niko.

Niko trifft auf Michèles beste Freundin

Ina ist Michèles beste Freundin und die Person, die sie nach dem fiesen Bachelor-Korb auffängt. Nun treffen die beiden Frauen gemeinsam auf Niko, denn Ina hat einige Fragen an den Herzensbrecher. Kein Wunder, dass der aufgeregt ist: „Ich hab ein bisschen Angst. Mehr Respekt aber ein bisschen Angst.“, gesteht er. Auch wenn Ina zunächst skeptisch ist, so gibt sie den beiden am Ende dennoch ihren Segen: „Am schönsten wäre es natürlich, wenn sie zusammen glücklich werden aber das müssen die beiden jetzt glaub ich dann auch erstmal für sich rausfinden.“

Das ist der aktuelle Beziehungsstatus von Niko und Michèle

Die Chance, dass hier doch noch eine Liebe entstehen kann ist definitiv da: „Ich gehe definitiv gerne auf Michèle zu und natürlich muss sie auch dazu bereit sein“, erklärt Niko. Und Michèle? Auf die Nachfrage, wie es denn diesbezüglich bei ihr aussieht, antwortet sie mit einem großen Strahlen im Gesicht:„Ja natürlich bin ich dazu bereit!“ Das Hin und Her scheint also vergeben und vergessen zu sein. Ein Paar sind die beiden, Stand heute, allerdings nicht. Ihre letzte Chance wollen sie dennoch nutzen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch ein Bachelor-Happy-End. (AB)