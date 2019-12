„Bachelor in Paradise“: Ist Michi etwa vergeben?

Michi Bauer und Natalie Stommel sind seit Tag Eins ein Pärchen und schieben sich gegenseitig die Rosen zu. In der letzten Folge von „Bachelor in Paradise“ gestand Michi seiner Angebeteten, dass es noch eine weitere Frau in Deutschland gibt, an der er noch hängt.

Natalie, selbstverständlich die rosarote Brille auf, nahm das wortlos hin. Doch dann kommt alles ganz anders: Der Einzug von Neuling Amelie Sperlich schlägt hohe Wellen an die Küste des Paradieses. Michi ist entsetzt, über das ihm vertraute Gesicht und auch Amelie ist verwundert:

„Ich bin sehr überrascht, dass er hier ist. Sehr unerwartet.“ Und weiter: „Michi, bist du Single?“, konfrontiert sie ihn. Michi: „Amelie, fang jetzt nicht an hier Scheiße rum zu erzählen.“ Was hat sie gegen ihn in der Hand? Und wie reagiert Natalie?

Amelie datet Andi

Neuzugang Amelie darf nun auch endlich zu einem Date: „Ich will den Andi. Fertig, aus!“, stellt die resolute 24-Jährige fest und nimmt den Single-Mann mit aufs Date. Bei einer thailändischen Tanzstunde erleben sie fernöstliche Tradition, doch es kommt zur Eskalation:

„Was habe ich gemacht, dass jemand so mit mir redet? Es ist die Nacht der Rosen und was gibt er mir für ein Gefühl? Ein beschissenes!“, so die aufgebrachte Ex-Klosterinternatsschülerin. Und weiter: „Ich bin echt sauer.“ Was ist passiert? Entwickelt sich bei den Singles noch gegenseitiges Verständnis oder graben sie das Kriegsbeil noch weiter aus?

Am Feuer verbrannt hat sich ein Single-Mann im Paradies. Er zieht drastische Konsequenzen.

Welche Frau bekommt in der Nacht eine Rose und welche Frau muss das Paradies verlassen?

