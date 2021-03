Bachelor-Kandidatin Kim-Denise in Love? Jetzt spricht „ihr“ Fahrer

Bei „Der Bachelor“ kämpfen auch dieses Jahr wieder heiße Single-Frauen um das Herz von Niko Griesert – naja, bis auf eine. Kandidatin Kim-Denise hatte ein Auge auf einen der Fahrer geworfen. Wie alles angefangen hat und ob die beiden noch zusammen sind, hat Fahrer Willy jetzt verraten...

Bachelor-Kandidatin Kim-Denise (23) fand in Niko Griesert (30) zwar nicht die große Liebe, leer ging die 23-Jährige allerdings trotzdem nicht aus. Während der Dreharbeiten verliebte sie sich in William Van Siegertstein (34), einen Produktions-Fahrer am Bachelor-Set. Jetzt äußert sich der das erste Mal zum skurrilen Kennenlernen.

Er ist Filmemacher, DJ und Fahrer

William van Siegertstein, kurz Willy, ist eigentlich studierter Filmemacher, allerdings arbeitet er auch als DJ rund um die ganze Welt. Und neben seiner Musikkarriere findet man den 34-Jährigen auch als Fahrer und Koordinator für verschiedene Produktionen – darunter auch bei „Der Bachelor„. Als Chauffeur der Kandidatinnen lernte Willy in der Vergangenheit mit Sicherheit einige hübsche Mädels kennen. Doch mehr wurde daraus nie, denn der 34-Jährige beteuert im Interview mit der „BILD“: „In meiner zehnjährigen Tätigkeit ist Professionalität mein oberstes Gesetz.“

„Wir haben beide gespürt, dass da was in der Luft liegt“

Doch bei einer der diesjährigen Kandidatin, kann sich Willy nicht zurück halten… Kim-Denise haut den Chauffeur während ihrer gemeinsamen Fahrten mit ihrer Art um. Der DJ beschreibt es der „BILD“ so: „Als ich sie getroffen hatte, haben wir beide gespürt, dass da etwas in der Luft liegt.“ Deshalb steckte er der hübschen Blondine seine Nummer zu und tatsächlich funkte es bei den beiden auch beim richtigen Kennenlernen und sie wurden ein Paar.



Sind sie noch zusammen?

Obwohl es anscheinend Liebe auf den ersten Blick war, ist die nun auch schon wieder erloschen. Der Grund für die schnelle Trennung: „Sie wohnt in Göppingen, ich in Berlin, das wird auf Dauer schwierig, die Distanz ist einfach zu groß für eine Beziehung, bei der man sich doch eigentlich nah sein möchte. Wir haben daher gemeinsam entschieden, dass es vorerst nicht funktioniert.“

Wird Bachelor Niko seine große Liebe finden?

Was wohl Bachelor Niko vom Liebes-Aus hält? Erst vor Kurzem spricht er den beiden seine Glückwünsche aus: „Ich freu mich für die beiden – es ist doch eine tolle eigene kleine Love Story neben der Bachelor-Liebesreise“. Naja ihm dürfte dabei wohl viel wichtiger sein, ob er am Ende die ganz große Liebe findet…

