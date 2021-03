„Bachelor“: Mimi ahnt, dass da was zwischen Niko und Michèle ist!

25.03.2021 11:44 Uhr

Am Mittwochabend zeigte RTL "Der Bachelor - Nach der letzten Rose", die große Aussprache zwischen Niko Griesert, seiner Gewinnerin Mimi Gwodz und Michèle de Roos.

Und alle Augen waren auf „Bachelor“ Niko Griesert und seine Zweitplatzierte Michèle de Roos gerichtet. Denn eins war ja schon vorher klar, Niko und seine Gewinnerin Mimi Gwodz sind kein Paar mehr.

Sie waren nie ein Paar

Das bestätigten beide in der Sendung „Der Bachelor – Nach der letzten Rose“ auch noch einmal. Als Moderatorin Frauke Ludowig die Frage aller Fragen stellen: Seid ihr noch ein Paar?, verneinte Niko.

„Ich habe das nie alles wegstecken können, was da alles passiert ist am Ende“, so Griesert. Und auch Mimi erklärt: „Ehrlich gesagt, hat es nie zu einer Beziehung geführt.“

Michèle und Niko bald zusammen?

Nicht nur, dass aus Niko und Mimi kein Paar geworden ist, der „Bachelor“ soll nach dem Finale auch nach wie vor im Kontakt mit der Zweitplatzierten Michèle stehen und die beiden wollen schauen, was die Zukunft jetzt für sie bringt.

Und auch die Aussage von Michèle: „Aber ich muss ihn ja noch ein bisschen zappeln lassen“, klingt jetzt nicht so, als sei sie abgeneigt, ihm bald zu Verzeihen.

Das sagt Mimi dazu!

Aber was sagt Mimi dazu, dass Niko jetzt eventuell doch wieder mit ihrer Konkurrentin anbandelt? Die Verschmähte scheint zu ahnen, dass da was im Busch ist: „Also ich kann mir vorstellen, dass da was ist.“

Und weiter: „Vielleicht nichts Offizielles, vielleicht lassen sie das langsam angehen, vielleicht bekommt sie die Chance, dass die sich im Alltag kennenlernen können“, denn genau das war es, dass Mimi beim Wiedersehen bemängelte. Niko habe ihr nach dem Finale nie eine wirkliche Chance gegeben.

