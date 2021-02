03.02.2021 18:23 Uhr

„Bachelor“: Mimi kassiert Shitstorm, nach peinlicher Eifersuchtsattacke

Obwohl sich "Bachelor" Niko Griesert erst in Woche drei seiner Liebes-Reise befindet, ist Chaos vorprogrammiert. Denn einige Mädels scheinen schon jetzt total verschossen zu sein! Vor allem Mimi stellt bereits jetzt Besitzansprüche!

In der letzten Folge hatte Mimi das erste Einzeldate mit „Bachelor“ Niko Griesert. Seitdem scheint sie wie auf Wolken zu schweben und würde am liebsten die anderen Mädels in der Villa lassen und mit Niko durchbrennen.

Mimi ist eifersüchtig

Kein Wunder, dass sie es gar nicht gerne sieht, dass Niko natürlich auch noch die anderen Mädels datet und kennenlernt. Ob sie nach elf Staffeln „Der Bachelor“ das Prinzip der Sendung noch nicht verstanden hat? Wohl kaum!

Mimi scheint es dennoch Schnuppe zu sein und so heult sie sich durch die dritte Folge. Bei einer Pyjama-Party in der Mädels-Villa, bei der auch Niko anwesend, sucht sie das Gespräch mit ihm!

Er macht ihr ein Geständnis

Nachdem Niko den Kandidatinnen etwas auf dem Klavier vorgeklimpert hat – denn er spielt Klavier, schon länger – zieht er sich mit Mimi zu einem Gespräch in einen ruhigen Raum zurück.

Niko gesteht ihr, dass er während seines Dates mit Denise am Vortag immer wieder an sie denken musste. Doch die macht ihm klar: „Du kannst mir kein gutes Gefühl geben, wenn du anderen Mädels auch ein gutes Gefühl gibst.“ Schließlich schwärmte Kandidatin Denise nach dem Einzeldate in den höchsten Tönen von Niko!

Eifersucht ist unangebracht

Doch ist Mimis frühzeitige Eifersucht an diesem Punkt angebracht? Nein, wohl eher nicht! Denn das Prinzip der Sendung besagt ja, dass er den Freifahrtschein besitzt, um alle Mädels kennenzulernen.

Diese Tatsache und das Mimi sich nach wenigen Tagen maßlos in die Situation hineinsteigert, gibt Anlass für Kritik. Die Folge, die heute im TV ausgestrahlt wird, ist bereits seit einer Woche bei TVNOW zu sehen und die Fans der Sendung schlagen Alarm. Mimi kassiert einen heftigen Shitstorm!

„Du bist ja komplett Banane im Hirn“

Bei den „Bachelor“-Fans kommt Mimis Verhalten gar nicht gut an und so lauten einige Kommentare? „Die hat eine extrem anstrengende, nervige Art“ oder auch „Sie nervt und hat das Format wohl nicht verstanden bei dem sie mitmacht“, schreibt ein anderer.

Auch Niko merkte in dem Gespräch mit Mimi an: „Du bist jetzt schon eifersüchtig? Du bist ja komplett Banane im Hirn!“ Vielleicht sollte sie einen Gang herunter fahren, sonst könnte es sein, dass sie ihn mit ihrer besitzergreifenden Art nur verscheucht!

RTL zeigt die 3. Folge von „Der Bachelor“ am kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr. Auf TVNOW ist die Folge schon ab sofort verfügbar.

(TT)