01.02.2021 20:00 Uhr

„Bachelor“: Niko vergibt seinen ersten Kuss an Denise – und bereut es!

In Folge drei wird es schlüpfrig, denn der erste Kuss zwischen Niko Griesert und einer Kandidatin fällt. Jedoch bekommt der Junggeselle schnell kalte Füße und bereut den Kuss - das gab es noch nie!

Bereits in Folge zwei lud Niko Griesert Kandidatin Denise zu einem Einzeldate ein und deswegen startete die neue Wochen mit einem Date auf Rügen.

Ein romantisches Date auf Rügen

Während eines Cessna-Flugs, einer Fahrt im Oldtimer und dem Baden im Pool mit Blick auf die bekannte Seebrücke Sellin kommen sich beide immer näher. „Das ist Anziehung. Das ist halt schon mehr als Zuneigung“, stellt Niko fest.

Danach geht es zu einem romantischen Dinner und als dann auch noch ein Feuerwerk losgeht und Niko Denise ein Geschenk überreicht passiert es: Der erste Kuss.

Denise freut sich, Niko bereut es

Doch während Denise im siebten Himmel zu schweben scheint und schwärmt: „Es fühlt sich auch alles so gut an und so richtig und es ist so intensiv“, scheint sich Niko in der Situation nicht wohl zu fühlen. Den Grund verrät er, nachdem er Denise verabschiedet hat: „Da gibt’s halt auch vielleicht jemanden, dem ich den ersten Kuss gerne gegeben hätte.“

Später lässt er auch durchblicken, wem er seinen ersten Kuss lieber gegeben hätte: Mimi. Der Bachelor scheint echt ein Auge auf sie geworfen zu haben und auch sie ist nach der kurzen Zeit total hin und weg und würde am Liebsten gemeinsam mit ihm durchbrennen.

Ein Gespräch zwischen Mimi und Niko

Kein Wunder, dass Mimi jetzt durcheinander ist. Noch dazu fühlt sie sich von Niko ignoriert, konfrontiert ihn mit ihren Gefühlen – und bringt den Bachelor damit zum Zweifeln.

Sowohl an sich selbst – „Ich bin so ein Katastrophen-Bachelor“ – als auch daran, ob Mimi für dieses Liebesabenteuer wirklich gewappnet ist: „Ich hoffe, dass sie stark genug dafür ist. Sie muss sich aber selbst dafür entscheiden, was am besten für sie ist und wir beide müssen mit den Konsequenzen leben.“

Endet die dritte Nacht der Rosen im totalen Gefühlschaos? „Der Bachelor“ am Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL.

(TT)