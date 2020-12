10.12.2020 11:30 Uhr

„Die Bachelorette“: Darum war Leander die falsche Wahl

„Die Bachelorette'“ Melissa Damilia Dahm hat sich im Finale für Leander Sacher entschieden. Eine bittere Enttäuschung, nicht nur für Daniel Häusle, sondern auch für Melissas Fans.

In der letzten Nacht der Rosen wurde Leander Sacher (22), der Geschäftsführer einer Kosmetik-Firma, zum Gewinner der diesjährigen „Bachelorette“-Staffel gekürt. Damit hat sich Melissa Damilia Dahm (25) für den sonst so kühl wirkenden Schönling und gegen den herzlichen und humorvollen Österreicher Daniel Häusle (24) entschieden.

Das langersehnte Knistern

Mit der Wahl überraschte die Stuttgarterin nicht nur den zuvor so siegessicheren Wiener, sondern auch das Publikum. Kein Wunder, immerhin setzte mit dem Dream Date endlich das romantische Knistern zwischen den beiden ein. Während man Daniel und Melissa zuvor nicht mehr als eine enge Freundschaft zugetraut hätte, spürte man im Pool in Santorin endlich die sexuelle Anziehung zwischen dem Duo. Spätestens von da an entwickelte sich der Student zum klaren Favoriten der Zuschauer.

Melissas Mädels haben ihr von Leander abgeraten

Doch nicht nur das Publikum, sondern auch Melissas Freundinnen haben den stets gut gelaunten Österreicher in ihr Herz geschlossen. Im Gegensatz zu seinem Kontrahenten Leander. Nach den Home-Dates haben sich die Mädels jedenfalls klar für Daniel ausgesprochen und gegen Leander, der bei den Girls höchstens mit seinem Aussehen Punkten konnte. Doch welche Frau hört schon auf den Ratschlag ihrer Freundinnen? Vor allem in Sachen Männer? Könnte ja schließlich doch mit Haus und Kindern enden. Oder im eigenen Verderben. “If you never try you will never know“, würde hier wohl Coldplay-Sänger Chris Martin raten.

Der langweilige Traum aller Schwiegermütter

Dass sich Melissa und Leander auf Wolke 7 ein Liebesnest bauen, ist jedenfalls nur schwer vorstellbar. Klar, wenn eine Mutter die Möglichkeit hätte, ihren Schwiegersohn im Labor zu züchten, würde dabei wahrscheinlich sowas wie Leander bei rauskommen. Er sieht unfassbar gut aus, er ist geschäftstüchtig und ist bei alldem so unfassbar höflich, dass er sich bei den Royals locker als Hofboy bewerben könnte.

Perfekte Fassade

Doch Vorzeigeschwiegersöhne sind in den meisten Fällen auch langweilig. Jedenfalls konnte Leander während der Show nicht gerade damit glänzen, die “Bachelorette“ mit seinen Witzen zum Lachen zu bringen. Stattdessen wirkte der 22-Jährige fast schon krampfhaft bemüht, seine perfekte Fassade aufrecht zu erhalten. Entsprechend kühl wirkten auch seine Bekundungen, angeblich ernsthaft Interesse an Melissa zu haben.

Hat Melissa auf die falsche Karte gesetzt?

Trinkfreudige Partys wird man mit Leander also wohl nicht feiern können. Melissa hat sich also gegen den Witzbold und für den Langweiler entschieden. Ob die 25-jährige Frohnatur damit auf die falsche Karte gesetzt hat? Ob die “Bachelorette“ dauerhaft auf den Spaßfaktor verzichten kann? Es bleibt spannend… (JuC)