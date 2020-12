12.12.2020 23:44 Uhr

„Bachelorette“: Das sagt der Zweitplatzierte Daniel Häusle

"Bachelorette" Melissa Damilia hat sich im Finale 2020 gegen Daniel Häusle entschieden. Trotzdem findet der Zweitplatzierte versöhnliche Worte...

Im Großen Finale überbringt die „Bachelorette“ Melissa Damilia (25), Daniel Häusle (24) die schlechten Nachrichten, dass er es nicht geschafft hat ihr Herz zu erobern. Unter Tränen gesteht sie: „Die Gefühle reichen nicht aus für die letzte Rose“. Trotz dieser Abfuhr bleibt der Zweitplatzierte ein wahrer Gentlemen und findet jetzt emotionale abschließende Worte für „Die Bachelorette“…

Das sagt er über die Zeit mit Melissa

Auf seinem Instagram-Kanal äußert sich Daniel jetzt zu dem Abenteuer, welches er mit Melissa erleben durfte. Auch wenn es am Ende nicht für die große Liebe gereicht hat, bereut er seine Teilnahme in der Kuppel-Show nicht. „Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Verabschiedung davon. Die Dankbarkeit überwiegt und verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Ich trage das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in mir.“, schreibt der Österreicher unter seinem Instagram-Post.

„Es überkam mich ein Gefühl von Leere“

Auch wenn die Zeit für ihn unvergesslich bleibt, war der Moment in dem ihm das Herz gebrochen wurde nicht gerade leicht. Daniel gibt zu: „Ich brachte im ersten Moment kaum ein Wort über die Lippen, weil ich mit der ganzen Situation komplett überfordert war. Es überkam mich ein Gefühl von Leere, als ich die erste Träne in ihren Augen sah und realisierte, dass unsere gemeinsame Reise an diesem Punkt endet.“

Die Frauen stehen bei ihm Schlange

Melissa konnte er zwar leider nicht voll und ganz für sich gewinnen, aber spätestens nach diesem rührenden Text stehen die Frauen bei Daniel mit Sicherheit Schlange. In den Kommentaren schwärmen seine weiblichen Follower, was für ein toller Mann er doch ist. Eine Nutzerin schreibt: „Wow tolle Worte! Du bleibst der Sieger aller Frauen. Bleib so wie du bist!“ Andere fordern sogar, dass Daniel der nächste „Bachelor“ werden soll. Da würden die Bewerbungen sicher in die höhe schießen.

Janni findet nicht so versöhnliche Worte

Nicht jeder Verflossene der „Bachelorette“-Teilnehmer findet so versöhnliche Worte wie Daniel. Ioannis Janni Amanatidis (30) kommentiert die Zeit mit Melissa, beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig so: „Sowas brauche ich nicht. Das war ja für mich auch nicht gesund. […] Ich wollte sie nicht bloßstellen — was sie am Ende getan hat.“ Da hat anscheinend jemand die Abfuhr nicht ganz so gut einstecken können.

(AK)